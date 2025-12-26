HAOS NAKON MEČA PARTIZAN - MAKABI! Tajrik DŽons u sukobu sa "grobarima"? Navijači gađali igrače
KOŠARKAŠI Partizana upisali su još jedan težak poraz, ovog puta lekciju im je usred Beograda očitao Makabi koji je slavio rezultatom 112:87, a nakon meča viđeno je "treće poluvreme".
Promena na klupi nije dala instant rezultate.
Novi trener, Đoan Penjaroja, uspeo je sa ekipom da ostavi dobar utisak samo tokom uvodnih deset minuta, nakon čega je usledio potpuni pad u igri.
Nakon poraza mlaki aplauzi, kao i tokom meča, a najvatreniji navijači nisu štedeli svoje "pulene".
Polivani su vodom, gađani raznim predmetima, a čuli su se i povici "jedan je Arijan Lakić kapiten", što je jasna poruka Vanji Marinkoviću.
Tajrik Džons je po okončanju meča krenuo ka tribinama zajedno sa saigračima, ali je u jednom trenutku preskočio zaštitnu ogradu i zaleteo se ka prvom redu, gde su se nalazili vođe navijača, očigledno sa namerom da uđe u fizički sukob.
Brzu reakciju imao je upravo Vanja Marinković, koji je stao između Džonsa i navijača i pokušao da smiri situaciju i spreči da dođe do većeg incidenta.
