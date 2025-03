OTKRIVENO! Zbog ovoga je Crvena zvezda doživela debakl u Minhenu

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u 28. kolu Evrolige od Bajerna u Minehnu 100:82.

FOTO: M. Vukadinović

Naravno, igrači nisu bili zadovoljni, ne samo zbog poraza, već zbog igre koju su crveno-beli prikazali. Među njima je i Kodi Miler-Mekintajer.

"Nemamo igrače koji daju 30 poena svaku noć, ali imamo one koji sprečavaju protivnike da daju 30 poena. Moramo da to zadržimo na umu. Izvinjavam se navijačima koji su prevalili toliki put da nas podrže. Nije problem u porazu, već u načinu na koji smo izgubili. Sada se nećemo boriti samo za nas, već i za sve one koji nas podržavaju na pravi način“, rekao je plejmejker.

Na startu meča Kodi je napravio poentersku seriju 9:0, međutim...

"Stvar je u odbrani. Napad – koga briga? Pogađali smo, ulazili u serije i igrali dobro, ali ako ne možemo da zaustavimo protivnički tim – šta to vredi. U tome je poenta, nesvesno smo se opustili posle dobre serije u startu i to je presudilo“, kazao je Amerikanac.

Zvezda je posle drugog vezanog poraza sada na 16 pobeda i 12 poraza.

"Moraćemo da se prilagodimo situaciji. Početkom godine smo prevazišli očekivanja, pa je prva stavka da ostanemo smireni, možemo da odigramo bolje od bilo koga. Isto tako smo počeli i sezonu, sa tri pobede… Moramo da ostanemo mirni. Imamo dva poraza u nizu, to je normalno. Tesan je raspored, mnogi timovi su blizu plej-ofa, a trudićemo se da u prestalih šest utakmica zauzmemo što bolju poziciju u trci za doigravanje. Imamo dobar tim. Ako budemo vezali dve pobede, svi će se radovati. Zato i pričam da treba da budemo mirni“, istakao je Miler-Mekintajer.

Potvrdio je da je sve u redu s njim i da je to utvrđeno posle lekarskog pregleda. Sledeći meč u Evroligi Zvezda igra u Beogradskoj areni protiv Olimpije u četvrtak od 19 časova.