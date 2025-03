PRE TAČNO 16 GODINA: Na današnji dan Partizan je postavio rekord Evrolige po broju gledalaca

On this day in 2009, we set @EuroLeague attendance record! Exactly 2️⃣2️⃣.5️⃣6️⃣7️⃣ fans witnessed hystorical game against @Paobcgr !🙌🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/bpSbCTDfKn — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 5, 2025