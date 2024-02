"NEDOPUSTIVO!" Svetislav Pešić je napravio grešku sa Milošem Teodosićem

PRVI čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović je govorio na mnoge košarkaške teme tokom gostovanju u podkastu "Luka i Kuzma", a između ostalog se dotakao načina na koji je Svetislav Pešić "precrtao" Miloša Teodosića iz reprezentacije.

Iskusni plejmejker i nekadašnji kapiten Srbije nije bio na spisku za Evrobasket 2022. godine.

- To je nešto što nije smelo da se dogodi, Kari je napravio grešku, ne ulazim u to da li Teo treba da ostane u reprezentaciji ili ne, ali pristup i način, to je nedopustivo. Sa Pešićem sam dobar, bar mislim da sam dobar sa svima. Teško će se on vratiti u Zvezdu dok sam ja ovde. Treba da završi posao u reprezentaciji, da mu svi u tome pomognemo. Bilo mu je teško, znamo da nije mogao da bira najbolje igrače i sve šta je bilo - rekao je Čović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Za Olimpijske igre će nam biti potrebno više igrača.

- Nije dovoljno da momci sa Mundobasketa budu tamo, treba da budemo pojačani za Olimpijske igre. Da tamo budu igrači poput Nikole Kalinića, Vase Micića, Nikole Jokića...

Čović je otkrio da Zvezda planira da produži saradnju sa Teodosićem koji je ove sezone definitivno "x" faktor.

- Koliko god da igra, doneće prednost, zainteresovani smo da produži i na sledeću sezonu - rekao je Čović.

