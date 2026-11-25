Van Gogh, jedan od najznačajnijih bendova srpske i regionalne rok scene decenijama unazad, održaće veliki beogradski koncert 19. juna 2027. u Luci Beograd, Open Air Corner, u organizaciji producentske kuće Long Play.

Foto: Promo

Legendarni sastav će tom prilikom obeležiti izlazak 11. studijskog albuma, ali i 30 godina od čuvenog live izdanja "No Comment" kao i 20 godina od prve MTV nagrade.

Krajem 2026, frontmenu grupe Zvonimiru Đukiću Đuletu se vrlo jasno vraćaju slike od pre četiri decenije, kad je Van Gogh nastao:

- Kraj aprila 1986, mi klinci pokisli na černobiljskoj kiši, unosimo gitare, bubanj i pojačala iz kola u legendarni Studio 5, nabrijani energijom da tokom maja i juna snimimo prvi album pod nazivom Van Gogh koji se pojavio krajem novembra. Od tada je prošlo punih 40 godina, a ista vatra u srcu još uvek nas greje.

Foto: Promo

Na Jutjubu i digitalnim platformama trenutno se nalaze tri singla sa budućeg albuma - pesme "Lud i sam", "Do poslednjeg daha" i "Za planetu S.O.S". U pripremi je četvrti spot i singl "Vreme leči sve".

- Set-listu koncerta u Luci Beograd, između ostalih, činiće i pesme visokog, "No Comment" napona koje skoro tri decenije nismo svirali. Energiju tih vibracija kroz vreme prenećemo na sve koncertne pozornice. Radujemo se koncertu pod vedrim nebom 19. juna u Luci Beograd, da zajedno sa publikom u skoku tresemo grad! - najavljuje Đule.