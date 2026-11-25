Van Gogh 19. juna 2027. u Luci Beograd
Van Gogh, jedan od najznačajnijih bendova srpske i regionalne rok scene decenijama unazad, održaće veliki beogradski koncert 19. juna 2027. u Luci Beograd, Open Air Corner, u organizaciji producentske kuće Long Play.
Legendarni sastav će tom prilikom obeležiti izlazak 11. studijskog albuma, ali i 30 godina od čuvenog live izdanja "No Comment" kao i 20 godina od prve MTV nagrade.
Krajem 2026, frontmenu grupe Zvonimiru Đukiću Đuletu se vrlo jasno vraćaju slike od pre četiri decenije, kad je Van Gogh nastao:
- Kraj aprila 1986, mi klinci pokisli na černobiljskoj kiši, unosimo gitare, bubanj i pojačala iz kola u legendarni Studio 5, nabrijani energijom da tokom maja i juna snimimo prvi album pod nazivom Van Gogh koji se pojavio krajem novembra. Od tada je prošlo punih 40 godina, a ista vatra u srcu još uvek nas greje.
Na Jutjubu i digitalnim platformama trenutno se nalaze tri singla sa budućeg albuma - pesme "Lud i sam", "Do poslednjeg daha" i "Za planetu S.O.S". U pripremi je četvrti spot i singl "Vreme leči sve".
- Set-listu koncerta u Luci Beograd, između ostalih, činiće i pesme visokog, "No Comment" napona koje skoro tri decenije nismo svirali. Energiju tih vibracija kroz vreme prenećemo na sve koncertne pozornice. Radujemo se koncertu pod vedrim nebom 19. juna u Luci Beograd, da zajedno sa publikom u skoku tresemo grad! - najavljuje Đule.
Preporučujemo
POSLE 44 GODINE: Venčali se Dule Savić i Marina Rajević (VIDEO)
24. 11. 2026. u 21:48
ISHRANA SLOBODE MIĆALOVIĆ: Evo kako uspeva da održi savršenu liniju u 45. godini
24. 11. 2026. u 21:05
Zašto se Lidija razvela od Mrkele - bio je šokiran kad je čuo njene reči
24. 11. 2026. u 20:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)