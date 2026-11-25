Denver Nagetsi nastavljaju sa promenljivim partijama, a novi udarac doživeli su na svom parketu, gde su ubedljivo poraženi od Dalas Maveriksa rezultatom 120:101.

Photo: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia

Nikola Jokić ni ovog puta nije uspeo da pronađe rešenje za probleme svoje ekipe, a nakon utakmice nije bio posebno raspoložen za razgovor sa novinarima.

Srpski centar je ukazao na nekoliko razloga zbog kojih je Denver doživeo novi neuspeh, ali nije imao konkretno objašnjenje za sve lošije rezultate pred domaćom publikom.

- Šta moramo da promenimo? Verovatno moramo da budemo spremni da igramo. Mislim da je to - kratko je poručio Jokić.

Statistika jasno pokazuje gde je Denver imao najviše problema. Nagetsi su izgubili čak 18 lopti, dok su šutirali svega 12 od 39 za tri poena, odnosno skromnih 30,8 odsto.

- Mislim da smo bili spremni, ali smo loše šutirali, nismo dobro završavali napade i imali smo previše izgubljenih lopti - objasnio je najbolji igrač Denvera.

"We didn't shoot the ball well, we didn't finish well, we had a lot of turnovers." 🗣️Nikola Jokic shares where he thinks Denver fell short tonight after their first NBA Cup loss this season ⬇️ #MileHighBasketball | #McValue https://t.co/6O5CxjxC13 — Guerilla Sports (@guerillasports) November 25, 2026

Posebno zabrinjava način na koji je Dalas kažnjavao greške domaćeg tima. Maveriksi su iz tranzicije postigli čak 35 poena, dok je Denver u istom segmentu igre imao svega sedam.

- Oni su takav tim koji često dolazi do lopte. Mi nismo dobro dodavali, oni su trčali i trčali i teško je zaustaviti takve poene - rekao je Jokić.

Ipak, najviše pažnje privukao je odgovor na pitanje zbog čega Denver ima toliko problema na domaćem terenu.

- Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je svaka utakmica ista, ne znam zašto se to dešava - iskren je bio srpski as.

Denver nakon 16 odigranih utakmica ima skor 10-6 i nalazi se na sedmom mestu Zapadne konferencije. Posebno zabrinjava učinak pred svojim navijačima, gde je ekipa zabeležila četiri pobede i četiri poraza.