Na duel Partizana i Baskonije u Evroligi stiže čovek koga svi jako dobro znaju!
Evroliga prelomila!
Košarkaši Partizana u sredu od 20.45 igraju protiv Baskonije u Beogradskoj areni, a Evroliga je uoči susreta 11. kola objavila imena sudija koje će deliti pravdu na ovom meču.
Glavnu ulogu među arbitrima imaće iskusni Ukrajinac Boris Rižik, dok su za njegove pomoćnike određeni Letonac Olegs Latiševs i Francuz Maksim Buber.
Crno-beli u ovaj duel ulaze posle pobede nad Makabijem iz Tel Aviva pred domaćom publikom, kojom su stigli do učinka od pet trijumfa i isto toliko poraza. Ekipa Đoana Penjaroje sada želi da nastavi dobar niz na svom parketu.
Sa druge strane, Baskonija u Beograd stiže kao poslednjeplasirani tim Evrolige, sa samo jednom pobedom u dosadašnjem delu takmičenja.
Crno-beli u duel u Beogradskoj areni ulaze kao veliki favoriti i kvota na pobedu domaćina iznosi oko 1.25.
Preporučujemo
Ma, hajde molim vas! Nikola Jokić je poludeo zbog ovog pitanja
10. 11. 2026. u 11:22
Dvojac opet trenira, ali važan igrač Partizana propušta Baskoniju
10. 11. 2026. u 11:05
Kakav obrt! Najnoviji detalji ubistva hrvatskog sporiste su neverovatni
10. 11. 2026. u 10:59
Zvezda prozvala Partizan čuvenim Bajaginim stihovima (VIDEO)
10. 11. 2026. u 10:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)