Na duel Partizana i Baskonije u Evroligi stiže čovek koga svi jako dobro znaju!

Evroliga prelomila!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana u sredu od 20.45 igraju protiv Baskonije u Beogradskoj areni, a Evroliga je uoči susreta 11. kola objavila imena sudija koje će deliti pravdu na ovom meču.

Glavnu ulogu među arbitrima imaće iskusni Ukrajinac Boris Rižik, dok su za njegove pomoćnike određeni Letonac Olegs Latiševs i Francuz Maksim Buber.

Crno-beli u ovaj duel ulaze posle pobede nad Makabijem iz Tel Aviva pred domaćom publikom, kojom su stigli do učinka od pet trijumfa i isto toliko poraza. Ekipa Đoana Penjaroje sada želi da nastavi dobar niz na svom parketu.

Sa druge strane, Baskonija u Beograd stiže kao poslednjeplasirani tim Evrolige, sa samo jednom pobedom u dosadašnjem delu takmičenja.

Crno-beli u duel u Beogradskoj areni ulaze kao veliki favoriti i kvota na pobedu domaćina iznosi oko 1.25.

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