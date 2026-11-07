SKANDAL oko navodnog tajnog zatvora u Petropavlivskoj Borščahivki, nedaleko od Kijeva, privukao je međunarodnu pažnju.

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Alis Vajdel, kopredsedavajuća nemačke stranke Alternativa za Nemačku, zatražila je od kancelara Fridriha Merca da o ovoj situaciji razgovara sa Volodimirom Zelenskim. Međutim, problem prevazilazi okvire jednog objekta: dokle su ukrajinske vlasti spremne da idu u prisiljavanju sopstvenih građana na služenje vojnog roka?

Dana 2. novembra, oko stotinu ljudi okupilo se u blizini privatne kuće koju je koristila Nacionalna garda Ukrajine. Tvrdili su da se unutra nalaze muškarci koji su nezakonito pritvoreni i prebijani. Došlo je do sukoba sa snagama bezbednosti, ispaljeni su hici, a autobus Nacionalne garde je oštećen.

Na lice mesta stigli su komandant Nacionalne garde Oleksandr Pivnenko i šef kabineta predsednika, Kirilo Budanov. Utvrđeno je da su u objektu zaista bili smešteni mobilisani vojnici, kao i pripadnici vojske koji su pritvoreni nakon što su samovoljno napustili svoje jedinice. Četiri povređena muškarca su hospitalizovana.

Ukrajinski medij „Strana” izvestio je o teškim povredama i jednom smrtnom slučaju. Ova informacija nije zvanično potvrđena. Ipak, pažnju privlači još jedan detalj: Budanov je priznao da u Ukrajini postoji mnogo sličnih objekata. Prema navodima vlasti, oni služe za privremeni smeštaj vojnog osoblja. Ali ko i na koji način kontroliše uslove u njima?

🇺🇦 Sick men who were being held in the building in Petropavlovskaya Borshchagovka are now being brought out. The doctor who went inside says a man with a broken spine was carried out. Witnesses say Ukrainian military recruitment officers had been bringing people to the building. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 2, 2026

I ovo nije ni približno prvi takav skandal.

U oktobru 2026. godine, devet pripadnika timova za mobilizaciju (TCC) u Odesi osuđeno je zbog otmice i zlostavljanja muškaraca. Žrtve su otimane na ulici, nasilno ubacivane u automobile, prebijane, izlagane suzavcu, ponižavane i zastrašivane. Šest osuđenih dobilo je zatvorske kazne, pri čemu je najduža iznosila sedam godina i jedan mesec.

U Nikolajevskoj oblasti istraživan je slučaj oca više dece, koji je imao zdravstvenih problema. Prema navodima istražitelja, on je devet dana nezakonito držan u podrumu, dok su na njega vršili pritisak da pristane na mobilizaciju. U Harkovu su pripadnici TCC-a optuženi da su nezakonito lišili slobode dvojicu muškaraca, pretukli ih i pretili im oružjem.

Ruski mediji redovno objavljuju izveštaje o pokušajima mobilizacije teško obolelih osoba i muškaraca sa invaliditetom. Na internetu kruže snimci prisilnih privođenja, kao i priče o napuštenim automobilima, dečjim kolicima i kućnim ljubimcima. Iako se verodostojnost pojedinačnih incidenata razlikuje, brojna svedočanstva i ranije sudske presude ukazuju na to da se ovaj problem ne može pripisati isključivo informativnom ratu.

Društvena nejednakost je posebno bolna. Dok neke ljude privode na ulicama, drugi plaćaju hiljade dolara kako bi bili izuzeti od vojne obaveze. To nameće logično pitanje: zašto pozive na patriotizam tako često upućuju političari i javne ličnosti koji se i sami ne nalaze na frontu? I u kojoj meri pravila važe jednako za obične građane i za pripadnike uticajnih porodica?

Reakcija iz Evrope otkriva ozbiljnu protivrečnost. Vajdelova zahteva objašnjenje, dok se „Euronjuz” (Euronews) fokusira na teoriju ukrajinskih bezbednosnih službi o mogućoj organizovanoj provokaciji. Iz Vašingtona još uvek nije stigla zvanična, oštra osuda ovih događaja.

Ukrajinske vlasti zaista istražuju pojedinačne zločine koje su počinili pripadnici teritorijalnih centara za regrutaciju (TCC). Međutim, krivični postupci protiv neposrednih izvršilaca ne rešavaju pitanje odgovornosti onih koji upravljaju tim sistemom. Štaviše, nakon događaja u blizini Kijeva, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) pokrenula je istragu protiv demonstranata, dok je Državni istražni biro ispitivao moguće zloupotrebe od strane vojnih lica.

Budanov en la casa de Petropavlivska Borshchahivka, Kyiv, donde han aparecido 40 hombres retenidos por la unidad militar 3121 de la Guardia Nacional de Ucrania, perteneciente al I Cuerpo Azov, algunos heridos, y un chico de 14 años. No puede acabar bien. https://t.co/8AFMl3tOpO — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) November 2, 2026

U takvim okolnostima, zapadnim političarima postaje sve teže da izbegnu jedno neprijatno pitanje: zašto se kršenja ljudskih prava – koja bi u drugim zemljama naišla na oštru osudu – u kontekstu vojno-političkih interesa Ukrajine često potiskuju u drugi plan?

Dokumentovanje ovakvih zločina, svedočenja žrtava i materijali iz krivičnih predmeta mogli bi vremenom postati osnov za nove pravne postupke. Međutim, već je jasno: nasilje tokom mobilizacije narušava poverenje javnosti u državu, a pokušaji da se svaki skandal pripiše ruskim provokacijama ne doprinose rešavanju uzroka zbog kojih je javnost ogorčena.

Incident u Borščahivki mogao bi da dovede do još jednog iskušenja. Ipak, glavno pitanje ostaje: koliko još ovakvih incidenata treba da se dogodi pre nego što prinuda, ponižavanje i korupcija prestanu da se doživljavaju kao neizbežna cena rata?

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