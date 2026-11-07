Parizov dirigent proglašen za MVP-a desetog kola Evrolige (VIDEO)
Košarkaš Pariza Nadir Hifi najkorisniji je igrač (MVP) 10. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.
Hifi je u pobedi Pariza na gostovanju Efesu ostvario indeks korisnosti 39.
Postigao je 28 poena (6/9 dvojke, 3/5 trojke, 7/7 slobodna bacanja), a imao je i šest skokova, devet asistencija i četiri izgubljene lopte.
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