Košarka

Parizov dirigent proglašen za MVP-a desetog kola Evrolige (VIDEO)

В.М.

07. 11. 2026. u 13:30

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Košarkaš Pariza Nadir Hifi najkorisniji je igrač (MVP) 10. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Паризов диригент проглашен за МВП-а десетог кола Евролиге (ВИДЕО)

FOTO: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Hifi je u pobedi Pariza na gostovanju Efesu ostvario indeks korisnosti 39.

Postigao je 28 poena (6/9 dvojke, 3/5 trojke, 7/7 slobodna bacanja), a imao je i šest skokova, devet asistencija i četiri izgubljene lopte.

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