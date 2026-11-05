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JADRAN NA BUDUĆNOST: Novljani u petak izlaze na megdan Podgoričanima u prvom meču 12. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste

Slobodan Krstović

05. 11. 2026. u 12:07

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VATERPOLISTI igraju non-stop. Taman će neki završiti evropski ispite, a već sutra kreće 12. runda Premijer Regionalne lige. U petak u Podgorici je crnogorski derbi, jer Budućnost dočekuje Jadran iz Herceg Novog. U subotu se izdvajaju dueli Partizan - Novi Beograd i Budva - Primorac,

ЈАДРАН НА БУДУЋНОСТ: Новљани у петак излазе на мегдан Подгоричанима у првом мечу 12. кола Премијер Регионалне лиге за ватерполисте

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

PAROVI 12. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, petak: Budućnost - Jadran HN (18.00). Subota: Valis - Šabac (16.00), Zemun - Vojvodina (17.45), Nais - Radnički (20.00), Budva - Primorac (20.00), Partizan - Novi Beograd (20.30).

TABELA: Radnički 33, Jadran HN 27, Novi Beograd 27, Šabac 24, Primorac 21, Budva 17, Budućnost 17, Partizan 14, Nais 6, Valis 6, Vojvodina 6, Zemun 0 bodova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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