JADRAN NA BUDUĆNOST: Novljani u petak izlaze na megdan Podgoričanima u prvom meču 12. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni uputila je pismo predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, u kojem je naglasila da je od ključne važnosti da Evropa po pitanju Ukrajine govori jednim, zajedničkim glasom i navela da je usaglašen pristup postao neophodnost koja više ne može da se odlaže, prenela je agencija Adnkronos.