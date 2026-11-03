Srbija u grupi B1 Lige nacija
Fudbalerke Srbije igraće u Grupi B1 Lige nacija protiv Belgije, Rumunije i Albanije, određeno je danas žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu.
Srbija je žrebana iz prvog, najjačeg šešira Lige B. Utakmice Lige nacija igraće se od februara do juna sledeće godine.
Raspored će biti naknadno objavljen. Četiri pobednika grupa iz B Lige nacija plasiraće se direktno u Ligu A. Četiri drugoplasirane ekipe igraće u dve utakmice baraža protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A za prelazak u viši rang ili ostanak u Ligi B.
Dve najbolje trećeplasirane ekipe igraju u dve utakmice baraž protiv dve najbolje rangirane drugoplasirane ekipe iz Lige C.
Dva najgore trećeplasirane i sve četiri četvrtoplasirane će direktno u Ligu C.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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