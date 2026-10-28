SNAŽAN CIKLON POGODIO INDIJU: Naređena hitna masovna evakuacija (VIDEO)
SNAŽAN ciklon, Arnab, pogodio je jugoistočnu obalu Indije, donoseći olujne vetrove i obilne padavine.
Zbog teških vremenskih uslova, vlasti su naredile evakuaciju skoro 100.000 ljudi iz njihovih domova u dve indijske države.
Ciklon je ojačao kasno sinoć, dostigavši kategoriju "veoma snažne ciklonske oluje".
Indijski meteorološki zavod, saopštio je da je Arnab stigao do kopna na obali države Andra Pradeš, pri čemu su vetrovi dostizali brzinu od 125 do 135 kilometara na sat, dok su udari vetra dostizali i 150 kilometara na sat.
- Veoma snažna ciklonska oluja Arnab nastavlja da utiče na kopno - saopštio je Indijski meteorološki zavod, napominjući da oluja zahvata obalu između gradova Bapatla i Visakapatnam, prenose mediji.
Vlasti su naredile hiljadama stanovnika država Andra Pradeš i Odiša da se udalje od obale ili potraže sklonište uoči dolaska ciklona.
Upozorenja na vremenske neprilike izdale su i Šri Lanka i Nepal.
- Zaštita svakog života naš je najviši prioritet - izjavio je glavni ministar Andra Pradeša, Nara Čandrababu Naidu, dok se ciklon približavao obali.
U Andra Pradešu naređena je evakuacija za oko 50.000 ljudi, a u Odiši za još 48.000.
Indijski meteorološki institut upozorio je da bi ciklon mogao potpuno uništiti kuće sa slamnatim krovovima, izazvati poplave u pojedinim područjima i srušiti stubove električne i komunikacione mreže.
Takođe je upozoreno na veliku štetu koju bi ciklon mogao naneti usevima.
Nacionalna služba za upravljanje katastrofama saopštila je da više od 12 miliona ljudi živi u području kroz koje se očekuje prolazak ciklona.
Vlasti su uspostavile više od 2.000 skloništa u 20 okruga i šalju upozorenja na opasnost na mobilne telefone miliona stanovnika, izjavio je Prakar Džain, šef službe za upravljanje katastrofama u državi Andra Pradeš.
Više od 30.000 ribarskih čamaca obezbeđeno je duž obale kako ih oluja ne bi odnela ili oštetila.
Džain je dodao da je u ugrožena područja upućeno gotovo 1.100 medicinskih timova, koji će stanovništvu pružati hitnu pomoć.
(Index.HR)
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