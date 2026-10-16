Partizan saopštio: Počela prodaja ulaznica za Ligu šampiona!

Počela je prodaja ulaznica za meč Partizana u Ligi šampiona.

FOTO: N. Skenderija

Posle četiri poraza u Ligi šampiona, rukometaši Partizana u sredu (18.45) protiv Porta traže prve bodove u elitnom evropskom takmičenju, po mogućstvu sa više od četiri pogotka razlike i treće mesto u Grupi A i lakšeg rivala u plej-ofu Lige Evrope.

Ulaznice za tribinu koštaju 1.000 dinara.

- Počela je prodaja karata za poslednji meč kod kuće u grupnoj fazi Lige šampiona. Partizan u borbi za treće mesto dočekuje ekipu Porta, od koje je pretrpela poraz u gostima sa 28:32. U slučaju pobede i bolje gol razlike, crno-beli bi imali velike šanse da grupu završe iza Vesprema i Berlina. Kako bismo našim momcima pružili što veću podršku na putu do prvog trijumfa u najelitnijem klupskom takmičenju, karte su u prodaji po sniženim cenama. Pozivamo vas da ispunite tribine hale Aleksandar Nikolić i bodrite crno-bele od prvog do poslednjeg minuta - saopštili su iz RK Partizan.

Prodaja ulaznica se vrši putem sajta sixtix.rs.