Fudbal

Trener Vojvodine o učestalim smenama: "Kod nas je jedino bitno..."

Новости.онлине/С.С.

16. 10. 2026. u 14:45

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Novosađani sa druge pozicije dočekuju probuđene Kragujevčane.

Тренер Војводине о учесталим сменама: Код нас је једино битно...

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Posle ubedljive pobede na "Čairu" protiv Radničkog iz Niša (4:1), fudbalere Vojvodine očekuje novi težak izazov.

Na "Karađorđe" stižu Kragujevčani, tim iz "srca Šumadije" pod komandom Feđe Dudića izgledaju preporođeno i zauzimaju visoku petu poziciju.

Svestan je toga i trener "lala", Marko Savić, koji poziva na oprez: 

- Očekuje nas zahtevna utakmica, protivnk je jasan, precizan i dobro utreniran. Znamo šta nas očekuje i šta treba da damo da bismo osvojili tri boda. Biće ovo duel dve ekipe koje su u vrhu tabele, nadam se da će u skladu sa tim doći i mnogo navijača, jer su nam potrebni kako bismo upisali nova tri boda“ - rekao je Savić.

Osvrnuo se na podatak da Radnički 1923 u prethodnom periodu obično nameće ritam rivalima:

- Ne bi trebalo nijednu ekipu pustiti da nametne svoju igru, pa ni Radnički. Imaju svoje kvalitete, veoma su intenzivni i uz pomoć te intenzivnosti neke utakmice prelome, pa daju i veliki broj golova. Ali imamo i mi naših kvaliteta. Kao i u svakom meču, njihove prednosti treba da svedemo na minimum, a naše istaknemo u prvi plan.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Prokomentarisao je mladi stručnjak i sve češće smene na klupi u Superligi, za samo tri dana isti broj klubova je ostao bez trenera.

- I dalje je kod nas jedino bitno šta se desilo za vikend. Ako si pobedio - dobro je, ako si izgubio - loše je. Nažalost, ostali smo na tome i zbog toga se dešava taj broj smena. Ali, dešavalo se i na početku sezone, posle prva četiri kola je Zemun smenio trenera pošto je ušao u ligu. Verovatno su očekivali da budu među prva četiri, iznenadili su se kada nisu bili i smenili su trenera - "pecnuo" je Gornjovarošane Savić i nastavlja:

- Takva je situacija kakva je i ne možemo da kukamo. Trebalo bi da razmislimo svi zajedno, jer mi treneri na kraju krajeva ne donosimo te odluke, već radimo naš posao najbolje što znamo i to je do nas.

Ipak, trener Vojvodine dodaje i da mu to ne pravi opterećenje.

- Naravno, pričam u svoje ime, ali sam dobar sa svim kolegama koji su u poslednjih par dana ostali bez angažmana. Mi se koncentrišemo na sebe, da radimo u bilo kojim uslovima, najbolje što možemo. Na kraju neko treba da nas oceni, kaže da li je to dobro ili nije, da nas ostavi u tom poslu ili da kaže da idemo dalje. Nije do nas. Imate i drugih ljudi u klubovima koji treba da preuzmu odgovornost. Da li je preuzimaju? Ne znam.

Na kraju je poentirao:

- Pojedini klubovi promene četiri do pet trenera u toku godine. Samo se treneri menjaju, samo su oni problem. Svi drugi ostaju u klubu. Takva je situacija kod nas u fudbalu, a i u Evropi postoji ta tendencija. Moramo da radimo najbolje što možemo, pa vas cenite vi novinari, navijači i na kraju klub - zaključio je Marko Savić.

Očekivanja je izneo i napadač Vojvodine, Stefan Stanisavljević.

- Veoma zahtevna utakmica, koja će se igrati na rezultat. Smatram da je ekipa Radničkog veoma agresivna i motorički sposobna, gde će se svih 90 minuta igrati na visokom nivou. Znamo njihove mane i prdnosti i nadamo se da ćemo to iskoristiri - kaže Stanisavljević.

Prethodnog vikenda na Čairu je postigao prvenac u ovoj sezoni:

- Iskreno, gol mi mnogo znači, videli ste kako sam ga proslavljao. Na ličnom planu mi je posebno značio i nadam se da će biti još golova u budućnosti - završio je Stanisavljević.

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