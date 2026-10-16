Košarka

Evo gde možete gledati TV prenos meča Crvena Zvezda - Pariz

В.М.

16. 10. 2026. u 08:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.

Ево где можете гледати ТВ пренос меча Црвена Звезда - Париз

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Novosti.rs.

Crveno-beli su Evroligu započeli sa dva poraza, ali su nakon toga uhvatili zalet i nanizali tri velike pobede.

Redom su bili bolji od Efesa, Dubaija i pre par dana Asvela kojeg su savladali zahvaljujući pogotku Krisa Džonsa uz zvuk sirene.

Izabranici Ibona Navara su u ozbiljnom naletu i igraju odlično, al ne smeju se opustiti i potceniti uvek neugodni Pariz čiji stil igre je specifičan naspram drugih timova u Evroligi.

Takođe, Zvezda ima velikih problema pod košem zbog izostanka Motlija i Izundua, to se nije mnogo osetilo u Lionu, ali večeras bi umor mogao biti veliki faktor jer je u pitanju druga utakmica duplog evroligaškog kola i videćemo kako je Navaro smislio da se nosi sa tim.

Doduše, gosti su bez glavnog igrača Hifija, tako da je to olakšavajuća okolnost za domaćina koji ima veoma lepu priliku da pred svojim navijačima dođe do četvrte uzastopne pobede u Evroligi.

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Bogdan Bogdanović nije više solidan! (VIDEO)
Košarka

0 0

Bogdan Bogdanović nije više solidan! (VIDEO)

Košarkaši Hjuston Roketsa poslali su jasnu poruku pred početak nove NBA sezone, pošto su u poslednjoj pripremnoj utakmici ubedljivo savladali aktuelnog šampiona Oklahomu Siti Tander rezultatom 116:89 (33:15, 21:32, 25:22, 37:20).

16. 10. 2026. u 08:38

Partizan oborio rekord Evrolige!
Košarka

2 3

Partizan oborio rekord Evrolige!

Košarkaši Partizana upisali su treći uzastopni poraz u Evroligi, pošto su u utakmici šestog kola poraženi na gostovanju Fenerbahčeu rezultatom 74:65. Nakon ovog meča, izabranici Đoana Penjaroje imaju polovičan skor od tri pobede i tri poraza.

16. 10. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?

DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?