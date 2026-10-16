Evo gde možete gledati TV prenos meča Crvena Zvezda - Pariz

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

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Crveno-beli su Evroligu započeli sa dva poraza, ali su nakon toga uhvatili zalet i nanizali tri velike pobede.

Redom su bili bolji od Efesa, Dubaija i pre par dana Asvela kojeg su savladali zahvaljujući pogotku Krisa Džonsa uz zvuk sirene.

Izabranici Ibona Navara su u ozbiljnom naletu i igraju odlično, al ne smeju se opustiti i potceniti uvek neugodni Pariz čiji stil igre je specifičan naspram drugih timova u Evroligi.

Takođe, Zvezda ima velikih problema pod košem zbog izostanka Motlija i Izundua, to se nije mnogo osetilo u Lionu, ali večeras bi umor mogao biti veliki faktor jer je u pitanju druga utakmica duplog evroligaškog kola i videćemo kako je Navaro smislio da se nosi sa tim.

Doduše, gosti su bez glavnog igrača Hifija, tako da je to olakšavajuća okolnost za domaćina koji ima veoma lepu priliku da pred svojim navijačima dođe do četvrte uzastopne pobede u Evroligi.