Bogdan Bogdanović nije više solidan! (VIDEO)

Košarkaši Hjuston Roketsa poslali su jasnu poruku pred početak nove NBA sezone, pošto su u poslednjoj pripremnoj utakmici ubedljivo savladali aktuelnog šampiona Oklahomu Siti Tander rezultatom 116:89 (33:15, 21:32, 25:22, 37:20).

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Ubedljivom trijumfu značajno je doprineo Bogdan Bogdanović, koji je pokazao da bi mogao da bude važno oružje ekipe iz Teksasa.

Srpski reprezentativac bio je najefikasniji igrač Hjustona sa 15 poena, a za samo 16 minuta na parketu demonstrirao je sigurnost u šutu i dobar osećaj za igru. Pogodio je pet trojki iz osam pokušaja, iz igre je šutirao 5/9, a učinak je upotpunio sa šest skokova, jednom asistencijom i jednom ukradenom loptom.

Bogdanović je tokom leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom, od kojeg se očekuje da donese iskustvo, mirnoću i dodatni kvalitet u šutu sa distance. Poslednji test pred početak sezone pokazao je da bi upravo njegov doprinos mogao da bude važan deo napadačke slagalice Roketsa.

Uz srpskog beka, zapaženu partiju pružio je i Alperen Šengun. Turski centar je za 24 minuta upisao 14 poena, sedam skokova, pet asistencija, dve blokade i jednu ukradenu loptu. Iz igre je pogodio sedam od 11 šuteva, potvrdivši da Hjuston u novu sezonu ulazi sa više raspoloženih napadačkih opcija.

Comment va le poignet de Bogdan Bogdanovic ? Ben écoutez… ÇA VA 🪣🎯 Cette nuit face au Thunder : 15 PTS | 5/8 3P | 6 REB | 16 MIN 📊 Et meilleur marqueur des Rockets en plus de ça 🤷‍♂️ https://t.co/3QYif3b63b — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 16, 2026

Roketsi su posao praktično počeli da rešavaju već u prvoj četvrtini, koju su dobili sa ubedljivih 33:15. Oklahoma je u nastavku uspela da smanji zaostatak, ali je domaći tim zadržao kontrolu, a u poslednjoj deonici ponovo dodao gas i pretvorio utakmicu u ubedljivu pobedu.

U redovima Tandera priliku su dobili i evropski košarkaši. Belgijanac Ejdžej Mičel završio je meč sa sedam poena za 24 minuta, dok je Nemac Ajzeja Hartenštajn zabeležio šest poena i osam skokova. Nikola Topić nije nastupio za Oklahomu, pošto se i dalje oporavlja od povrede.

Nova NBA sezona počinje 22. oktobra, a Hjuston će na startu odmeriti snage sa Dalas Maveriksima. Bogdanović je poslednjim izdanjem najavio da bi u novom klubu mogao brzo da pronađe svoju ulogu, dok će prave odgovore ipak dati utakmice za bodove.