"DANAS" NE PRESTAJE SA SRAMNIM UDARIMA NA PORODICU VUČIĆ: Glasilo "studenata" nastavlja jezivu dehumanizaciju
DEHUMANIZACIJI i najgnusnijim napadima na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu nema kraja. Ovog jutra "Danas", medijsko glasilo "Studentske liste" nastavlja svoju kampanju uvreda i napada.
Kako se može videti u objavljenom tekstu, kažu u "Danasu" da Tamara Vučić, supruga Aleksandar Vučića, nema pravo da reaguje na napade. Kako kažu nadalje, privatni život bi mora ostati "intimno utočište".
Dakle, ona samo treba da ćuti i trpi. Ne samo ona, već i cela porodica Vučić.
To je, ukratko poruka ovog glasila "studentske liste".
Međutim, jasno je svima da to nije samo poruka, to je i poziv na nastavak linča porodice Vučić.
Poruke između redova su jasne: “kamenujte ih, a oni ne smeju o tome ni da pomisle da progovore”.
Jezivo!
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