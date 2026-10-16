Politika

"DANAS" NE PRESTAJE SA SRAMNIM UDARIMA NA PORODICU VUČIĆ: Glasilo "studenata" nastavlja jezivu dehumanizaciju

В.Н.

16. 10. 2026. u 08:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEHUMANIZACIJI i najgnusnijim napadima na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu nema kraja. Ovog jutra "Danas", medijsko glasilo "Studentske liste" nastavlja svoju kampanju uvreda i napada.

ДАНАС НЕ ПРЕСТАЈЕ СА СРАМНИМ УДАРИМА НА ПОРОДИЦУ ВУЧИЋ: Гласило студената наставља језиву дехуманизацију

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Kako se može videti u objavljenom tekstu, kažu u "Danasu" da Tamara Vučić, supruga Aleksandar Vučića, nema pravo da reaguje na napade. Kako kažu nadalje, privatni život bi mora ostati "intimno utočište".

Dakle, ona samo treba da ćuti i trpi. Ne samo ona, već i cela porodica Vučić.

Foto: Printskrin

To je, ukratko poruka ovog glasila "studentske liste".

Međutim, jasno je svima da to nije samo poruka, to je i poziv na nastavak linča porodice Vučić.

Poruke između redova su jasne: “kamenujte ih, a oni ne smeju o tome ni da pomisle da progovore”. 

Jezivo!

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Tragedija u parku u Istanbulu - dečak (14) preminuo u Istanbulu nakon obilnih kiša

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Tragedija u parku u Istanbulu - dečak (14) preminuo u Istanbulu nakon obilnih kiša