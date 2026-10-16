Politika

TRAKTORI SE SLIVAJU KA NOVOM SADU! Paori iz cele Vojvodine poručili: Hoćemo snažnu Srbiju sa Vučićem na čelu! (VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 08:27

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SNAŽNA i jedinstvena poruka poslata je jutros sa severa naše zemlje.

ТРАКТОРИ СЕ СЛИВАЈУ КА НОВОМ САДУ! Паори из целе Војводине поручили: Хоћемо снажну Србију са Вучићем на челу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Sve mašine kreću se u istom pravcu – ka Novom Sadu, gde će večeras u 18 časova prisustvovati veličanstvenom skupu „Ujedinjena Srbija“.

Od ranih jutarnjih časova, poljoprivrednici su demonstrirali nezapamćeno jedinstvo, a kolone mašina slivaju se sa svih strana, pokazujući snagu srpskog sela i domaćina koji stoje uz svoju državu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Čelična kolona krenula u cik zore sa Parkinga pobede

Već u 4 časova plato kod nekadašnje kasarne „Pobeda“ bio je tesan da primi sve traktore koji su se odazvali pozivu.

Domaćini, sa istaknutim srpskim trobojkama, u besprekornom redu pripremili su mehanizaciju.

Poruka okupljenih je jasna — svi idu u Novi Sad da u 18 časova na skupu „Ujedinjena Srbija“ pokažu koliko ih ima i koliko vole Srbiju.

Moćne mašine iz Slobodne carinske zone formirale kilometarski poredak

Svi kao jedan staju u stroj pred večerašnji veliki miting u 18 časova.

Domaćini iz Kule i Vrbasa složno poručili da nema odustajanja

Podrška nije izostala ni iz srca Bačke, poljoprivrednici Kule i Vrbasa takođe su masovno upalili traktore i uputili se ka Novom Sadu.

Kolone koje su formirane u ovim opštinama pokazale su da paori stoje rame uz rame, ujedinjeni oko iste ideje – snažna država, stabilnost i rukovodstvo koje ne popušta pred pritiscima.

Sve rute i svi drumovi vode na plato u Novom Sadu, gde u 18 časova počinje veličanstveni skup „Ujedinjena Srbija“ – sever zemlje je pokazao svoju snagu!

Podsećamo, traktoristi stižu i iz Temerina, Srbobrana i Bečeja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(nsuživo.rs)

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