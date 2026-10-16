ZAGRMELO I SA SREMSKE STRANE! Reka traktora ide ka Novom Sadu na skup podrške Vučiću! (VIDEO)

PODRŠKA se sliva sa svih strana, a sada „grmi“ i sa Srema. Ka Novom Sadu na miting liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” krenuli su i poljoprivrednici sa sremske strane sa svojom mehanizacijom.

Foto: nsuzivo.rs

Nakon što su u kolonama krenuli traktoristi iz Temerina, Bečeja i Srbobrana, gde su pojedine mašine već stigle na odredište, a ostale pristižu i nakon što su rano jutros traktore upalili domaćini iz Kaća, stiže podrška i sa druge strane reke.

Poljoprivrednici sa sremske strane u kolonama teških mašina okićenih srpskim trobojkama kreću se ka gradu kako bi se pridružili kolegama na skupu.

Saobraćajna policija obezbeđuje sve ključne prilaze i pravce kako bi prolaz mehanizacije protekao bezbedno i kako se ne bi pravile veće gužve na mostovima i ulazima u grad.

(nsuzivo.rs)

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