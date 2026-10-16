Politika

ZAGRMELO I SA SREMSKE STRANE! Reka traktora ide ka Novom Sadu na skup podrške Vučiću! (VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 08:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PODRŠKA se sliva sa svih strana, a sada „grmi“ i sa Srema. Ka Novom Sadu na miting liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” krenuli su i poljoprivrednici sa sremske strane sa svojom mehanizacijom.

ЗАГРМЕЛО И СА СРЕМСКЕ СТРАНЕ! Река трактора иде ка Новом Саду на скуп подршке Вучићу! (ВИДЕО)

Foto: nsuzivo.rs

Nakon što su u kolonama krenuli traktoristi iz Temerina, Bečeja i Srbobrana, gde su pojedine mašine već stigle na odredište, a ostale pristižu i nakon što su rano jutros traktore upalili domaćini iz Kaća, stiže podrška i sa druge strane reke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)

Poljoprivrednici sa sremske strane u kolonama teških mašina okićenih srpskim trobojkama kreću se ka gradu kako bi se pridružili kolegama na skupu.

Saobraćajna policija obezbeđuje sve ključne prilaze i pravce kako bi prolaz mehanizacije protekao bezbedno i kako se ne bi pravile veće gužve na mostovima i ulazima u grad.

(nsuzivo.rs)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUG SRBIJE 2036! Jasna vizija Vučića u 6 stubova za kvantni skok naše zemlje: Stiže 50.000 radnih mesta, 20 velikih fabrika, subvencije...
Politika

0 0

"JUG SRBIJE 2036"! Jasna vizija Vučića u 6 stubova za kvantni skok naše zemlje: Stiže 50.000 radnih mesta, 20 velikih fabrika, subvencije...

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nedavno je javnosti predstavio jasan i precizan plan za razvoj južnog dela Srbije. Tačnije plan obihvata pet okruga na Jugu Srbije: Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski, što svakako podrazumeva i gradove Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine.

16. 10. 2026. u 07:52

Politika
Tenis
Fudbal
ČISTOĆA I SREĐIVANJE IM NISU PRIORITET: Ovo su najneuredniji horoskopski znaci - njima je kreativni haos prirodno stanje

ČISTOĆA I SREĐIVANjE IM NISU PRIORITET: Ovo su najneuredniji horoskopski znaci - njima je "kreativni haos" prirodno stanje