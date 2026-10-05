Politika

NIJE SAMO KURTI, TU JE I ĐUKANOVIĆ: Vučić o podršci takozvanim studentima

T.J.

05. 10. 2026. u 09:48

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se pratiocima na Tik Toku i, pored ostalog, govorio je danas o podršci koju, kako je naveo, predstavnici iz regiona pružaju studentskim protestima u Srbiji.

НИЈЕ САМО КУРТИ, ТУ ЈЕ И ЂУКАНОВИЋ: Вучић о подршци такозваним студентима

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Samo vidite ko je iz okruženja na strani takozvanih studenata. Od Kurtija, podržava ih lično Kurti. Nije samo Kurti, nego i Milo Đukanović, čiji su slogan preuzeli - rekao je Vučić.

On je potom pomenuo i Srđanovića, rekavši da "ne sme na duel", jer, kako je naveo, zna "šta sve zna" o njegovim odnosima sa ljudima iz okruženja Mila Đukanovića.

Vučić je tokom obraćanja poručio i:

"Dok sam živ, boriću se protiv ovih koji rade za strane interese."

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