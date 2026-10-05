NIJE SAMO KURTI, TU JE I ĐUKANOVIĆ: Vučić o podršci takozvanim studentima

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se pratiocima na Tik Toku i, pored ostalog, govorio je danas o podršci koju, kako je naveo, predstavnici iz regiona pružaju studentskim protestima u Srbiji.

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- Samo vidite ko je iz okruženja na strani takozvanih studenata. Od Kurtija, podržava ih lično Kurti. Nije samo Kurti, nego i Milo Đukanović, čiji su slogan preuzeli - rekao je Vučić.

On je potom pomenuo i Srđanovića, rekavši da "ne sme na duel", jer, kako je naveo, zna "šta sve zna" o njegovim odnosima sa ljudima iz okruženja Mila Đukanovića.

Vučić je tokom obraćanja poručio i:

"Dok sam živ, boriću se protiv ovih koji rade za strane interese."