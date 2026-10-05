NOVI POTRES ZA KIJEV: 1.539 prijava za samo tri meseca – otkriveno šta se dešava pripadnicama ukrajinske vojske
VOJNO tužilaštvo Ukrajine je u prvom kvartalu 2026. godine registrovalo više od 1.500 prijava o seksualnom nasilju i kršenju pravila vojnog ponašanja počinjenih nad pripadnicama Oružanih snaga Ukrajine, saopštila je hakerska grupa „Sajber Berkut“.
Grupa je agenciji Sputnjik dostavila fotografije pisma od 30. aprila 2026. godine, koje je napisao prvi zamenik načelnika Glavne uprave Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za Donjecku i Lugansku oblast brigadni general Vitalij Viničenko, a koje je upućeno direktoru Uprave za mobilizaciju Ministarstva odbrane Ukrajine pukovniku Romanu Juzvenku.
- Tokom prvog kvartala 2026. godine, ukrajinsko vojno tužilaštvo registrovalo je 1.539 pritužbi pripadnica Oružanih snaga Ukrajine u kojima se navode prekršaji koji obuhvataju krivična dela protiv polne slobode i polnog integriteta, kršenja propisanih pravila ponašanja između vojnih lica, kao i krivična dela protiv časti i dostojanstva - navodi se u pismu.
U pismu se takođe navodi da većina pripadnica Oružanih snaga Ukrajine ne prijavljuje nasilje počinjeno nad njima.
- Treba napomenuti da je analiza uslova i okolnosti vojne službe za žene u periodu od 2022. do 2025. godine otkrila niz sistemskih izazova... Žrtve često ćute zbog kulture kolektivne odgovornosti ili straha da će biti optužene za dezerterstvo ili neizvršavanje naređenja - navodi brigadni general Viničenko.
Ukrajinska hakerska grupa „Sajber Berkut“, koja je u periodu od 2014. do 2018. godine objavljivala interna dokumenta Oružanih snaga Ukrajine, kao i prepiske oficira Službe bezbednosti Ukrajine i ukrajinskih političara, objavila je o svom povratku u javnost.
Prema rečima predstavnika grupe, većina njenih članova preselila se u evropske zemlje i odatle sprovodi svoje aktivnosti. Kao svoje ciljeve grupa navodi razotkrivanje planova i naređenja kijevskih vlasti, kao i upadanje u bezbedne telekomunikacione mreže Ukrajine.
(Sputnjik)
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