VOJNO tužilaštvo Ukrajine je u prvom kvartalu 2026. godine registrovalo više od 1.500 prijava o seksualnom nasilju i kršenju pravila vojnog ponašanja počinjenih nad pripadnicama Oružanih snaga Ukrajine, saopštila je hakerska grupa „Sajber Berkut“.

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Grupa je agenciji Sputnjik dostavila fotografije pisma od 30. aprila 2026. godine, koje je napisao prvi zamenik načelnika Glavne uprave Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za Donjecku i Lugansku oblast brigadni general Vitalij Viničenko, a koje je upućeno direktoru Uprave za mobilizaciju Ministarstva odbrane Ukrajine pukovniku Romanu Juzvenku.

- Tokom prvog kvartala 2026. godine, ukrajinsko vojno tužilaštvo registrovalo je 1.539 pritužbi pripadnica Oružanih snaga Ukrajine u kojima se navode prekršaji koji obuhvataju krivična dela protiv polne slobode i polnog integriteta, kršenja propisanih pravila ponašanja između vojnih lica, kao i krivična dela protiv časti i dostojanstva - navodi se u pismu.

U pismu se takođe navodi da većina pripadnica Oružanih snaga Ukrajine ne prijavljuje nasilje počinjeno nad njima.

- Treba napomenuti da je analiza uslova i okolnosti vojne službe za žene u periodu od 2022. do 2025. godine otkrila niz sistemskih izazova... Žrtve često ćute zbog kulture kolektivne odgovornosti ili straha da će biti optužene za dezerterstvo ili neizvršavanje naređenja - navodi brigadni general Viničenko.

Ukrajinska hakerska grupa „Sajber Berkut“, koja je u periodu od 2014. do 2018. godine objavljivala interna dokumenta Oružanih snaga Ukrajine, kao i prepiske oficira Službe bezbednosti Ukrajine i ukrajinskih političara, objavila je o svom povratku u javnost.

Prema rečima predstavnika grupe, većina njenih članova preselila se u evropske zemlje i odatle sprovodi svoje aktivnosti. Kao svoje ciljeve grupa navodi razotkrivanje planova i naređenja kijevskih vlasti, kao i upadanje u bezbedne telekomunikacione mreže Ukrajine.

(Sputnjik)

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