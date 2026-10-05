PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se na TikToku građanima.

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- Sve vam pričam danas 5. oktobra, jer su mnogi eksperimenti počeli pre 26 godina - kazao je Vučić.

- Danas vidim u Dosovskim, studentskim medijima, kažu da se čeka pobeda nad Vučićem, pošto će to da bude novi 5. oktobar. Đilas, Živković i Čanak... Čini mi se da to što se nadvija nad Srbijom nije naivno. Radi se o ozbiljnim stvarima za našu zemlju, nasilje je važna tema. Suština je u tome da neki ljudi nisu našli za shodno da kažu izvinite - kazao je.

- Ono što je važno da ako oni pobede, Vojvodina će da vraća autonomni status i da se odvoji od Srbije - rekao je Vučić.

- Ne morate da budete preterano analitični, dovoljno je da sagledate činjenice i to je sve - rekao je Vučić.

- Srdanović ne sme na TV dueal, zato što zna da ja znam. Drugi razlog je zato što ignoriše narod. Hiljadu stvari možete da čujete, ali program ne možete - poručuje Vučić.

Zahvalio je građanima na divnoj pažnji.

- Dok sam živ boriću se protiv onih koji rade za strane interese. U pitanju je činjenica da neko dobrovoljno želi protiv interese svoje zemlje - poručio je.

Naveo je da danas ima naporan dan i najavio obilazak Banatskog okruga.

- Molim sve pristalice Ujedinjene Srbije da ne prihvate nasilje, oni će da budu sve nervozniji. Oni su sada nervozni. Imaju taj VSD, niko ne zna ko je to, samo da ne bude transparentno ko odlučuje. Bojan Pajtić i ostali - kazao je.

- I želim samo još da čestitam našem narodu u Republici Srpskoj, čestitke Željki Cvijanović i Miloradu Dodiku. Sve najbolje našem narodu u Republici Srpskoj. Izvinjavam se, ne mogu da pozdravim ove koji podržavaju naše protivnike, Aljbina Kurtija i Plenkovića. Njima mogu samo da kažem pobedićemo i vas. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić.