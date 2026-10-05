Politika

VUČIĆ SE PRISETIO INTERVJUA OD PRE 24 GODINE: "Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa" (VIDEO)

T.J.

05. 10. 2026. u 08:53

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu video snimak susreta sa novinarkom Zvezdanom iz Bačke Palanke, koja ga je intervjuisala pre 24 godine.

ВУЧИЋ СЕ ПРИСЕТИО ИНТЕРВЈУА ОД ПРЕ 24 ГОДИНЕ: Ја јесам остарио, а Звездана је једнако лепа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je juče boravio u Bačkoj Palanci, gde je održao predizborni skup, a tokom posete gostovao je i na lokalnoj televiziji. Tom prilikom prisetio se intervjua koji je sa njim pre više od dve decenije radila Zvezdana.

Vučić se susreo sa novinarkom, a ona je u snimku ispričala kako je izgledao njihov susret pre 24 godine.

- Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa kao i pre 24 godine - napisao je Vučić uz objavljeni video.

Zvezdana je u snimku govorila o vremenu kada je kao novinarka intervjuisala tadašnjeg političara, prisećajući se detalja tog susreta i okolnosti u kojima je intervju nastao.

Posle više od dve decenije, njih dvoje su se ponovo sreli u Bačkoj Palanci, ovoga puta povodom Vučićeve posete tom mestu.

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