VUČIĆ SE PRISETIO INTERVJUA OD PRE 24 GODINE: "Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa" (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu video snimak susreta sa novinarkom Zvezdanom iz Bačke Palanke, koja ga je intervjuisala pre 24 godine.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je juče boravio u Bačkoj Palanci, gde je održao predizborni skup, a tokom posete gostovao je i na lokalnoj televiziji. Tom prilikom prisetio se intervjua koji je sa njim pre više od dve decenije radila Zvezdana.

Vučić se susreo sa novinarkom, a ona je u snimku ispričala kako je izgledao njihov susret pre 24 godine.

- Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa kao i pre 24 godine - napisao je Vučić uz objavljeni video.

Zvezdana je u snimku govorila o vremenu kada je kao novinarka intervjuisala tadašnjeg političara, prisećajući se detalja tog susreta i okolnosti u kojima je intervju nastao.

Posle više od dve decenije, njih dvoje su se ponovo sreli u Bačkoj Palanci, ovoga puta povodom Vučićeve posete tom mestu.