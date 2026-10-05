Politika

VUČIĆ NAJAVIO PROMENU U PROSVETI: "Politici tu neće biti mesta"

T.J.

05. 10. 2026. u 09:51

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GOVOREĆI o višemesečnim blokadama škola i fakulteta, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, najavio je da će, ukoliko njegova lista pobedi na izborima, biti ukinuto bavljenje politikom na fakultetima.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ПРОМЕНУ У ПРОСВЕТИ: Политици ту неће бити места

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Kada pobedimo na izborima, to ćemo zauvek da ukinemo. Škole će biti škole, fakulteti će biti fakulteti. Oni koji hoće da se bave politikom, neka idu gde god hoće, ali na fakultetima to ne može - rekao je Vučić obraćajući se narodu uživo na Tik Toku.

On je prethodno rekao da je kod "blokadera" sve "laž", uz tvrdnju da se sve može čuti "osim programa".

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