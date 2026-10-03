ISTORIJSKA BRUKA HRVATA! Ovo nisu nikada doživeli (VIDEO)
Fudbaleri Hrvatske ispisali su negativnu istoriju.
Engleska je u Rijeci ispisala jednu od najcrnjih stranica u istoriji hrvatske reprezentacije. „Tri lava“ su u trećem kolu Lige nacija slavila sa čak 7:0, što je najteži poraz Hrvatske od osamostaljenja.
Hrvatska nikada ranije nije primila sedam golova na jednoj utakmici, a prethodni rekord po broju primljenih pogodaka držao je poraz od Španije 6:0 u Ligi nacija 2018. godine. Na listi najubedljivijih poraza nalaze se još i Engleska, koja je 2009. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo slavila 5:1, kao i Argentina sa dve pobede od po 3:0 – u grupnoj fazi Mundijala 2018. i polufinalu četiri godine kasnije. Brazil je takođe slavio 3:0 protiv Hrvatske na Svetskom prvenstvu 2006. godine.
Međutim, ono što se dogodilo na Rujevici bilo je daleko od bilo kakvog ranijeg poraza. Engleska je već do poluvremena postigla četiri gola, a u nastavku nastavila u istom ritmu.
Hari Kejn i Bukajo Saka postigli su po dva gola, dok su se u strelce upisali i Džud Belingem i Entoni Gordon. Konačnih 7:0 postavio je Morgan Rodžers u 87. minutu.
Hrvatska je pri rezultatu 0:4 imala veliku priliku da smanji zaostatak. Musa je na ivici kaznenog prostora oduzeo loptu, ona je stigla do Matea Kovačića, koji je predriblao Džordana Pikforda, ali je potom napravio još dve finte i poslao loptu pored gola.
Do kraja je, ipak, usledila potpuna katastrofa domaćina i rezultat koji je sada postao novi negativni rekord hrvatske reprezentacije.
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