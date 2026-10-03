ISTORIJSKA BRUKA HRVATA! Ovo nisu nikada doživeli (VIDEO)

Fudbaleri Hrvatske ispisali su negativnu istoriju.

Credit: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleska je u Rijeci ispisala jednu od najcrnjih stranica u istoriji hrvatske reprezentacije. „Tri lava“ su u trećem kolu Lige nacija slavila sa čak 7:0, što je najteži poraz Hrvatske od osamostaljenja.

Hrvatska nikada ranije nije primila sedam golova na jednoj utakmici, a prethodni rekord po broju primljenih pogodaka držao je poraz od Španije 6:0 u Ligi nacija 2018. godine. Na listi najubedljivijih poraza nalaze se još i Engleska, koja je 2009. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo slavila 5:1, kao i Argentina sa dve pobede od po 3:0 – u grupnoj fazi Mundijala 2018. i polufinalu četiri godine kasnije. Brazil je takođe slavio 3:0 protiv Hrvatske na Svetskom prvenstvu 2006. godine.

Međutim, ono što se dogodilo na Rujevici bilo je daleko od bilo kakvog ranijeg poraza. Engleska je već do poluvremena postigla četiri gola, a u nastavku nastavila u istom ritmu.

𝐄𝐍𝐆𝐋𝐀𝐍𝐃 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐌𝐀𝐊𝐄 𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐂𝐑𝐎𝐀𝐓𝐈𝐀 🇭🇷😳



A near-perfect game for Tuchel’s England — 7️⃣ goals 𝙐𝙋 😮‍💨



⚽️⚽️🅰️ Harry Kane — inevitable 😮‍💨

⚽️🅰️🅰️ Jude Bellingham — running the show 🎩

⚽️⚽️ Bukayo Saka — brace yourself 😮‍💨

⚽️🅰️ Anthony… pic.twitter.com/YObUB7rhhE — 433 (@433) October 3, 2026

Hari Kejn i Bukajo Saka postigli su po dva gola, dok su se u strelce upisali i Džud Belingem i Entoni Gordon. Konačnih 7:0 postavio je Morgan Rodžers u 87. minutu.

Hrvatska je pri rezultatu 0:4 imala veliku priliku da smanji zaostatak. Musa je na ivici kaznenog prostora oduzeo loptu, ona je stigla do Matea Kovačića, koji je predriblao Džordana Pikforda, ali je potom napravio još dve finte i poslao loptu pored gola.

Kovacic with the most Kovacic thing ever pic.twitter.com/aIXNw3v7Nn — SIR AHMED (@midopido21) October 3, 2026

Do kraja je, ipak, usledila potpuna katastrofa domaćina i rezultat koji je sada postao novi negativni rekord hrvatske reprezentacije.