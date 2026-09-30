Nekadašnji miljenik Grobara "pecnuo" Zvezdu: "Beograd mi je..."
Amerikanac dao veliki doprinos trijumfu nad crveno-belima.
Uspeli su košarkaši Hapoela da slave na teškom gostovanju protiv Crvene zvezde 81:80 i stigli do prve pobede ove sezone.
Posle šokantnog poraza od Bajern Minhena u Sofiji, usledilo je otrežnjenje u okršaju sa Beograđanima. Tim Dimitrisa Itudisa sada je na bilansu 1-1, dok je četa Ibona Navara ostala "zakucana" na 0-2 i samo začelje tabele.
Osim srpskog reprezentativca Vasilija Micića (pogodio trojku koja je prelomila u korist gostiju 77:69), među najzapaženijim igračima bio je i Zek Ledej. Bivši miljenik navijača Partizana ubacio je 12 poena i uhvatio četiri lopte.
Amerikanac koji nastupa za reprezentaciju Azerbejdžana, govorio je o trijumfu u Areni:
- Nije bilo lako 40 minuta, Znamo kada dođemo u Beograd da će uvek biti fizički naporna utakmica. Verujem da smo se dobro borili. Rastemo zajedno. Nemamo mnogo vremena, moramo da gledamo film i da napredujemo. Prvo, dobro mi je ovde, jer mi je Beograd druga kuća. Drugo, na samom smo početku, imali smo dva ili tri treninga zajedno. Glavna stvar je da uzmemo u ruke ovaj izazov i da izađemo sa sekirama na teren - rekao je Zek Ledej.
Hapoel u četvrtak u Sofiji dočekuje Real, u jeku priča da bi klub mogao da se preseli na Kipar, dok će Crvena zvezda ugostiti ekipu Anadolu Efesa.
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