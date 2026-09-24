Zvižduci za Litvance: Evo kako su Delije dočekale navijače Žalgirisa! (VIDEO)
Navijači Zvezde bez milosti prema doskorašnjem asu Partizana.
Košakraši Crvene zvezde na premijeri Evrolige igraju protiv Žalgirisa, a Beogradska arena je ispunjena do poslednjeg mesta.
Navijači tima s Malog Kalemegdana ovacijama su dočekali trenera Ibona Navara, ali ne i gostujuće fanove.
Nema sumnje da isto čeka Sterlinga Brauna, bivšeg igrača crno-belih i berlinske Albe, koji je ovog leta pojačao klub iz "zelene šume", pa se očekuje da će i za njega uslediti hor zvižduka sa tribina kada bude kročio na parket.
Evo kako su Delije dočekale fanove Žalgirisa, kojih je u malom broju na tribinama Arene:
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