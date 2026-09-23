Košarka

Tuga do neba! Preminuo mladi srpski košarkaš

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 09. 2026. u 22:30

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Tužne vesti potvrdio je beogradski klub.

Туга до неба! Преминуо млади српски кошаркаш

FOTO: Promo

Reč je o košarkašu KK Beovuk iz Beograda, Viktoru Kecmanu. 

Klub se od njega oprostio emotivnom porukom. 

- Košarkaški klub Beovuk sa neizmernom tugom obaveštava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana.   Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba — bio je naše dete, naš drug i, pre svega, jedan divan dečak.  Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvek čuvamo od zaborava - Saopštili su iz kluba na svojim društvenim kanalima.

Prijatelji i porodica oprostili su se od njega u komentarima ističući da se radi o vaspitanom i vrednom mladiću. 

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