Tuga do neba! Preminuo mladi srpski košarkaš
Tužne vesti potvrdio je beogradski klub.
Reč je o košarkašu KK Beovuk iz Beograda, Viktoru Kecmanu.
Klub se od njega oprostio emotivnom porukom.
- Košarkaški klub Beovuk sa neizmernom tugom obaveštava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana. Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba — bio je naše dete, naš drug i, pre svega, jedan divan dečak. Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvek čuvamo od zaborava - Saopštili su iz kluba na svojim društvenim kanalima.
Prijatelji i porodica oprostili su se od njega u komentarima ističući da se radi o vaspitanom i vrednom mladiću.
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