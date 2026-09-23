Tuga do neba! Preminuo mladi srpski košarkaš

Tužne vesti potvrdio je beogradski klub.

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Reč je o košarkašu KK Beovuk iz Beograda, Viktoru Kecmanu.

Klub se od njega oprostio emotivnom porukom.

- Košarkaški klub Beovuk sa neizmernom tugom obaveštava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana. Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba — bio je naše dete, naš drug i, pre svega, jedan divan dečak. Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvek čuvamo od zaborava - Saopštili su iz kluba na svojim društvenim kanalima.

Prijatelji i porodica oprostili su se od njega u komentarima ističući da se radi o vaspitanom i vrednom mladiću.

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