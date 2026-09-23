PRAVI TEST ZA EP: Naša ženska podmlađena rukometna reprezentacija igraće od sutra do subote na "Trofeju Makedonije" u Ohridu
PRVI pravi test za Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj rukometašice će imati na "Trofeju Makedonije". Srpkinje će sutra (20.00) u Ohridu u prvom kolu sastaju sa Severnom Makedonijom. U petak (17.30) igraju sa Hrvatskom, a u subotu (18.00) sa Crnom Gorom.
Devojke su se prethodnih dana pripremale u Kruševcu. Selektorka Sandra Kolaković nije mogla da računa na igračice Crvene zvezde i Naise zbog evropskih ispita, tako da je radila sa podmlađenim timom. Podsetimo, Srbija će na EP igrati u grupi F, gde će se u Bratislavi sastati sa Švedskom, Nemačkom i Slovačkom.
- Očekuju nas tri odlične utakmice protiv odličnih ekipa koje igraju različite stilove rukometa. Glavni cilj je da damo sve od sebe i znam da će svaka devojka na terenu biti spremna da ispuni zadatke. U ovom trenutku želim da u državnom timu budu ratnice koje će dati sto odsto sebe u svakom trenutku - kaže za RSS Sandra Kolaković.
Boje Srbije u Ohridu braniće: Marija Simić, Aleksandra Šarac, Ivona Grujičić (golmani), Jana Stanković, Nikolina Bulatović (leva krila), Zorica Ranković, Mia Nedeljković, Dunja Radević (desna krila), Katarina Mančić, Tamara Kojić, Jelena Kneževiž (pivotmeni), Sara Radović, Aleksandra Vasić, Milica Otašević, Leana Milosavljević, Milica Ignjatović i Anja Vujnović (bekovi).
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