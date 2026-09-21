ŽENA ZATRPANA U ODRONU, ULICE POD VODOM: Jezivi snimci snažnog nevremena, oluja kakva se ne pamti (VIDEO)

JAPAN se suočava sa nezapamćenim vremenskim nepogodama nakon što se moćni tajfun Dudžuan, 25. ovosezonska oluja, obrušio na istočnu obalu zemlje.

Foto: Printskrin/Iks/TheTrendRover/Sumishiv1406/WeatherMonitors

Vlasti su podigle vanredna upozorenja na najviši nivo u nekoliko regiona, pozivajući građane na maksimalan oprez zbog opasnosti od rekordnih padavina, razornih poplava i katastrofalnih klizišta.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Japana, preporuka i nalozi za evakuaciju upućeni su za više od 1,6 miliona stanovnika (tačnije 1.674.084 ljudi) na području Tokija, kao i u prefekturama Ibaraki, Čiba, Kanagava i Šizuoka.

Nadležne službe napominju da evakuacija nije obavezna, ali hitno apeluju na građane da zaštite svoje živote.

🌧️ WHEN THE STREETS TURN INTO RIVERS Torrential rain has transformed roads in Chiba, Japan, into raging streams, with water levels rising dangerously fast. One moment it’s a street — the next, it’s a river. Stay safe. 🇯🇵⚠️ #Japan #Chiba #Flooding #HeavyRain #Weather https://t.co/1dZ2wyilSK — Trend Rover (@TheTrendRover) September 21, 2026

Crveni alarm: Najviši nivo opasnosti i hitna upozorenja na telefonima

Japanska meteorološka služba izdala je vanredno upozorenje petog stepena - najviši nivo opasnosti - za grad Ošimu i delove ostrva Izu, južno od Tokija, čime je obuhvaćeno svih 1.901 domaćinstvo i 3.020 stanovnika ovog područja.

Maksimalni alarm proglašen je i u gradu Sodegaura (prefektura Čiba), gde je za oko 40.000 meštana naloženo da se hitno sklone na više spratove objekata (iznad drugog sprata) i podalje od potencijalno nestabilnih padina.

Pod upozorenjem četvrtog stepena nalaze se severni delovi arhipelaga Izu, kao i prefekture Čiba, Kanagava i Šizuoka.

U samom Tokiju zabeležene su nesvakidašnje scene — retko upozorenje za evakuaciju poslato je direktno na mobilne telefone građana.

Starijim osobama u okrugu Meguro naloženo je da se sklone u bezbedne objekte i škole.

U Meguru je na snazi četvrti nivo upozorenja, dok u centralnom delu Tokija važi treći nivo. Japanska premijerka Sanae Takaiči javno je apelovala na stanovništvo da bez odlaganja posluša sva naređenja i uputstva o evakuaciji.

Flooding is intensifying in Japan Ichikawa Chiba as Typhoon 25 brings heavy rain .water levels are reportedly less than 1 meter from the entrance with residents preparing sandbag barriers if flooding reaches the area. #Typhoon25 #Japan #Chiba #千葉 #冠水 https://t.co/0Qo3kIiUAI — Sumit (@Sumishiv1406) September 21, 2026

Orkanski vetrovi do 200 km/h i rekordne padavine

Dujuan pri svom centru razvija stalan vetar brzine od 126 do 130 km/h, dok zastrašujući, razorni udari dostižu i do 200 km/h.

Nakon što je protutnjao kroz arhipelag Izu, tajfun nastavlja kretanje ka severoistoku, paralelno sa obalom glavnog japanskog ostrva Honšu.

Meteorolozi upozoravaju da oluja donosi opasne količine kiše koje bi mogle da obore istorijske rekorde. Očekuje se do 350 mm padavina u regionu Tokai, oko 300 mm u regionu Kanto i na ostrvima Izu, te do 200 mm u regionu Tohoku.

I was trying to film the typhoon and the wind stole my hat! (Chiba, Japan) Stay safe, everyone! https://t.co/1F3cYQcTYg — Frack's Sonic Deals (@FrackDeals) September 21, 2026

Žrtve, klizišta i nestanci struje

Nevreme je već izazvalo teške posledice i prve žrtve:

U gradu Jokosuka koji se nalazi oko sat i po južno od Tokija, odron je potpuno uništio jednu porodičnu kuću.

Spasilačke ekipe intenzivno tragaju za ženskom osobom u šezdesetim godinama za koju se sumnja da je živa zatrpana pod ruševinama. Rad na terenu izuzetno otežava neprestani pljusak.

U prefekturi Čiba zabeležene su poplave i prvi prekidi saobraćaja, a jedna žena u četrdesetim godinama lakše je povređena u klizištu.

Oko 4.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Reke širom ugroženih područja drastično rastu — stanovnik iz okoline reke Meguro izjavio je za Bi-Bi-Si da planira da ostane na trećem spratu svog stana dok posmatra kako vodostaj ubrzano raste.

Saobraćajni kolaps, otkazani koncerti i uticaj na Azijske igre

Tajfun je pogodio Japan tokom petodnevnih praznika, što je dodatno otežalo kriznu situaciju na terenu:

Na tokijskim aerodromima Haneda i Narita otkazano je gotovo 500 letova. Obustavljen je rad pojedinih brzih vozova na liniji Tokaido, a operater JR upozorava na ogromne gužve na peronima i kapijama Shinkansena.

Flooding is happening now following Typhoon Dujuan in Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 21, 2026

Otkazani su koncerti u okviru muzičkog festivala Rock in Japan u Čibi, dok je program sajma video-igara Tokyo Game Show znatno skraćen.

Oluja je poremetila i Azijske igre koje su zvanično otvorene tokom vikenda u Nagoji i prefekturi Aiči. Konjički sportski događaj zakazan za ponedeljak odložen je za utorak. Oko 4.000 učesnika igama trenutno je smešteno na kruzeru "Kosta Serena", koji će morati da bude izmešten ukoliko se tajfun direktno obruši na tu zonu.

Premijerka odložila put u SAD

Zbog katastrofalnog nevremena koje je zadesilo zemlju, premijerka Sanae Takaiči odložila je svoj planirani polazak u Sjedinjene Američke Države.

Ona je trebalo da otputuje u Njujork na sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom i govor u Generalnoj skupštini UN, ali je njen let pomeren za kasne večernje sate kako bi ostala na terenu i lično upravljala merama zaštite i spasavanja, preneo je Kurir.

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