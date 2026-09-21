Svet

TOKAJEV ČESTITAO PUTINU NA IZBORNOJ POBEDI: Potvrđeno strateško partnerstvo Rusije i Kazahstana

D.D.

21. 09. 2026. u 12:44

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TOKOM telefonskog razgovora, predsednik Republike Kazahstan Kasim Žomart Tokajev je toplo čestitao predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu uspešne izbore za Državnu dumu Federalne skupštine Ruske Federacije, saopštio je Kremlj.

ТОКАЈЕВ ЧЕСТИТАО ПУТИНУ НА ИЗБОРНОЈ ПОБЕДИ: Потврђено стратешко партнерство Русије и Казахстана

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Naglašeno je da rezultati glasanja ubedljivo pokazuju široku podršku strateškom kursu ruskog predsednika usmerenom na zaštitu dugoročnih interesa ruske države - navodi se u saopštenju.

Takođe je razmatrano nekoliko praktičnih pitanja na bilateralnoj agendi, kao i saradnja u evroazijskom regionu, između ostalog, i uoči sastanka Saveta šefova država Zajednice nezavisnih država, zakazanog za početak oktobra u Turkmenistanu.

Lideri su ponovo potvrdili obostranu posvećenost daljem dinamičnom razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saveza između Rusije i Kazahstana, dodaje se u saopštenju.

Izbori za devetu Državnu dumu i niz oblasnih i lokalnih samouprava održani su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 odsto, a konačni rezultati biće objavljeni 25. septembra.

Jedinstvena Rusija je osvojila 57,83 odsto glasova na izborima za poslanike u Državnoj dumi sa stranačkih lista i pobedila u 208 od 225 izbornih jedinica za pojedinačne mandate, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.

(RT Balkan)

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