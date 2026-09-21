TOKAJEV ČESTITAO PUTINU NA IZBORNOJ POBEDI: Potvrđeno strateško partnerstvo Rusije i Kazahstana
TOKOM telefonskog razgovora, predsednik Republike Kazahstan Kasim Žomart Tokajev je toplo čestitao predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu uspešne izbore za Državnu dumu Federalne skupštine Ruske Federacije, saopštio je Kremlj.
- Naglašeno je da rezultati glasanja ubedljivo pokazuju široku podršku strateškom kursu ruskog predsednika usmerenom na zaštitu dugoročnih interesa ruske države - navodi se u saopštenju.
Takođe je razmatrano nekoliko praktičnih pitanja na bilateralnoj agendi, kao i saradnja u evroazijskom regionu, između ostalog, i uoči sastanka Saveta šefova država Zajednice nezavisnih država, zakazanog za početak oktobra u Turkmenistanu.
Lideri su ponovo potvrdili obostranu posvećenost daljem dinamičnom razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saveza između Rusije i Kazahstana, dodaje se u saopštenju.
Izbori za devetu Državnu dumu i niz oblasnih i lokalnih samouprava održani su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 odsto, a konačni rezultati biće objavljeni 25. septembra.
Jedinstvena Rusija je osvojila 57,83 odsto glasova na izborima za poslanike u Državnoj dumi sa stranačkih lista i pobedila u 208 od 225 izbornih jedinica za pojedinačne mandate, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.
(RT Balkan)
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