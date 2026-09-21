MERC SVE DUBLJE TONE: CDU prvi put u istoriji ostala bez mesta u parlamentu pokrajine Meklenburg

NA pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku (AfD) odnela je pobedu u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji sa 38,2 odsto osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7 glasova, prenose danas nemački mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Prema preliminarnim zvaničnim rezultatima objavljenim posle ponoći, Hrišćansko-demokratska unija (CDU) prvi put u istoriji ostala je bez mesta u parlamentu pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija, pošto je na izborima osvojila 4,9 odsto glasova i ostala ispod cenzusa od pet odsto, dok je AfD tamo postala najjača stranka, prenosi "Bild".

Kancelar i lider CDU Fridrih Merc nazvao je rezultat izbora u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji "katastrofom", ocenivši rezultate kao "teške", uz poruku da su reforme neophodne, prenosi Tanjug.

Preuzeo je odgovornost, ali je poručio da namerava da nastavi da obavlja funkcije kancelara i predsednika CDU.

Socijaldemokratska partija (SPD) osvojila je u Meklenbrugu-Zapadnoj Pomeraniji 35,5 odsto glasova, Levica 6,5, a Zeleni 5,7 odsto, dok su BSV sa 4,8 i Slobodne demokrate (FDP) sa jedan odsto glasova ostali bez mesta u pokrajinskom parlamentu.

SPD, na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Švezig, prema rezultatima, tamo može da formira vlast sa Levicom i Zelenima.

Na izborima u Berlinu, takođe održanim juče, pobedila je Levica sa 25,7 odsto glasova, što je više nego dvostruko bolji rezultat za ovu stranku u odnosu na prethodne izbore. CDU je osvojila 18,8 odsto i zauzela drugo mesto, dok su AfD sa 16,3 odsto, Zeleni sa 14,3 i SPD sa 12,1 odsto osvojili mesta u parlamentu.

U Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji AfD je predvodio Lajf-Erik Holm, dok je SPD predvodila Švezig.

U kampanji su ključne bile teme migracija i odnosa prema krajnjoj desnici.

Šef Nemačkog instituta za istraživanje javnog mnjenja INSA Herman Binkert ocenio je da je negativan trend savezne CDU uticao i na rezultat pokrajinske organizacije, navodeći da je uzrok nezadovoljstvo politikom CDU i kancelara Merca. U Berlinu su među ključnim temama bili pristupačne kirije i eksproprijacija, bezbednost i problem smeća.

Skoro četiri miliona nemačkih građana glasalo je u nedelju za nove parlamente u obema pokrajinama. Izlaznost birača je značajno porasla u obema pokrajinama - u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji bila je 78,1 odsto, dok je 2021. iznosila 70,8, a u Berlinu je juče dostigla 74,2 odsto, u odnosu na ponovljene izbore 2023. godine kada je na birališta u toj pokrajini izašlo 62,9 odsto birača, naveo je "Bild".

(RT Balkan)

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