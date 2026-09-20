Pala i Oradea: Novi Beograd osvojio prvo mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona!
VATERPOLISTI Novog Beograda su u subotu veče posle pobede nad Špandauom (21:14) overili plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a u nedelju prepodne su u poslednjem kolu kvalifikacione grupe A u Oradei matirali ekipu Lazara Dobožanova i Petra Velkića (11:10 - 4:1, 3:3, 4:3, 3:0).
Time je srpski predstavnik u kvalifikacijama za najelitnije evropsko takmičenje osvojio prvo mesto, dok se u Top 16 plasirao i trofejni rumunski klub.
Kod vicešampiona Srbije ponovo je najefikasniji bio Vasilije Martinović sa četiri gola, dok je dva postigao Miloš Ćuk.
Tako će Srbije u grupnoj fazi imati dva kluba, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd, koji će pokušati da izbore fajnal for Lige šampiona u obe konkurencije od 11. do 13.maja u Beogradu.
U drugom meču Grupe A, Špandau je savladao Strazbur sa 13:6.
TABELA: Novi Beograd 9, Oradea 5, Špandau 4, Strazbur bez bodova.
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