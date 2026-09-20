VUČIĆ O RAZGOVORU SA LAVROVIM I PUTINOM: Tad će reći "ruski čovek", a za susret sa Trampom i Zelenskim...
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".
Predsednik je najavio razgovore sa Lavrovim i Putinom i reakcijama blokadera:
"Sada ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim, ukoliko sve bude u redu oko tih putovanja i svega drugog, dogovorili smo to. Posle toga bi trebalo da imam telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom. Tog dana, kada te razgovore budem imao, onda će reći: "Evo ga Vučić, stari ruski čovek", i tako dalje. Kad se vidim sa Zelenskim, i kad se vidim sa Amerikancima, "Evo ga Vučić, napadaju ga Rusi, ostavio je Ruse". Šta god da uradite, kako god da uradite, nikada nije dovoljno dobro. I to vam pokazuje kakvim su se sve lažima i trikovima služili", ocenio je predsednik.
On je pozvao pratioce lajva da postave jedno pitanje:
"A šta mislite, zašto je to tako? Zašto im na isti način smeta moj susret sa Putinom, ili razgovor, kao i susret sa Zelenskim, kao i susret sa Trampom, ili Si Đin Pingom, ili bilo kim? Zato što je sve to normalno i dobra politika. Jedino im Vučić ne valja. A Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima. Već hoće da služi samo svom narodu", zaključio je Vučić.
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