To se čekalo: Posle dugo vremena sreli se Vanja Marinković i Željko Obradović! Pogledajte kako su se pozdravili! (VIDEO)
Crno-beli učestvuju na jakom turniru u Grčkoj.
Košarkaši Partizana nalaze se u Atini, gde ih narednih dana očekuje učešće na prestižnom "Pavlos Janakopulos" turniru.
Na ovom takmičenju će osim Beograđana i "zelenih" koje sa klupe predvodi bivši trener crno-belih, Željko Obradović, učestvovati još franuski Burž i solunski PAOK.
Utakmice počinju 18. spetembra, dok će regionalni vicešampion u subotu od 16.30 odmeriti snagu protiv bratskih crno-belih iz Soluna, koje sa klupe predvodi još jedan nekadašnji trener Partizana, Andrea Trinkijeri.
Konferencija je okupila trenere i kapitene svih ekipa, a posebnu pažnju privukao je susret dvojice ljudi koji su u prošlosti bili deo iste crno-bele priče.
Nekadašnji trener Partizana Željko Obradović, koji je ovog leta preuzeo Panatinaikos, imao je priliku da se sretne sa sadašnjim kapitenom crno-belih Vanjom Marinkovićem.
U gore priloženom snimku, možete da vidite kako je izgledao pozdrav Obradovića sa Marinkovićem.
Treba reći da će navijači u Atini moći da vide i okršaj nekadašnjih prvaka Evrope iz Beograda i Atine.
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