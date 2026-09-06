Kakav šok na Marakani! Gol već u prvom minutu, istorijski u večitim derbijima! (VIDEO)
Crno-beli poveli u 180. Večitom derbiju.
Šokantan početak 180. Večitog derbija bio je po fudbalere Crvene zvezde, pošto je Partizan stigao do vođstva!
Posle samo 52 sekunde igre, crno-beli su uspeli da zatresu mrežu golmana Mateusa.
Učinio je to Brazilac Že, ali je sve uradio Demba Sek koji je po boku prošao pored Teba Učene i šutirao, odbranio je kratko Mateus, a na odbitak natrčao napadač Partizana za 0:1.
Ovo ni najveći optimisti u navijačkom taboru gostiju očekivali, a kamoli u redovima zvezdaške javnosti.
Prethodni rekord držao je Zvezdin napadač Ugo Vijera, koji je u 149. Večitom derbiju bio strelac za samo 58 sekundi fudbala.
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