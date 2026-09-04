Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je zanimljive detalje o finansijskoj situaciji crno-belih, navodeći da klub ove sezone raspolaže budžetom od čak 28 miliona evra.
Mijailović je govorio na Biznis forumu u Ljubljani, koji je održan povodom velikog jubileja ABA lige. Tom prilikom osvrnuo se na poslovanje kluba i posebno istakao da Partizan, prema njegovim rečima, trenutno nema finansijskih obaveza prema drugim stranama.
- Budžet Partizana je 28 miliona evra. Ne dugujemo nikome ništa i klub je stabilan - poručio je prvi čovek crno-belih.
Njegova izjava dolazi u periodu kada se sve više govori o ogromnom rastu novca koji se ulaže u evropsku košarku. Veliki klubovi podižu budžete kako bi bili konkurentni na najvišem nivou, ali istovremeno pitanje finansijske održivosti postaje sve značajnije.
Partizan se poslednjih godina izdvojio kao jedan od klubova sa najvećim ulaganjima u regionu. Uz velika izdvajanja za ekipu, crno-beli nastoje da dodatno razvijaju prihode kroz sponzorstva, marketing i druge komercijalne aktivnosti.
Mijailović se u Ljubljani osvrnuo i na odnos ABA lige i Evrolige. Kako je istakao, regionalno takmičenje ima veliki potencijal, ali klubovima je potrebno više sigurnosti kada je u pitanju prolaz ka evropskoj eliti.
Prema njegovom mišljenju, jasnija perspektiva za učešće u Evroligi bila bi značajna za klubove koji u svoje ekipe ulažu veliki novac.
Ipak, najviše pažnje iz njegovog izlaganja privukla je upravo informacija o Partizanovom budžetu. Ako se uzmu u obzir Mijailovićeve reči, crno-beli ove sezone raspolažu sa 28 miliona evra, napravili su interesantan tim, drugačiji u odnosu na prošle godine i biće zanimljivo ispratiti kakve će rezultate beležiti.
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