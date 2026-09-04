Fudbal

OGLASIO SE FK PARTIZAN: Počela prodaja ulaznica za derbi i za navijače crno-belih

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 17:35

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180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana na programu je u nedelju u 19 časova. FK Partizan je obavestio navijače da je počela prodaja ulaznica i za "grobare".

ОГЛАСИО СЕ ФК ПАРТИЗАН: Почела продаја улазница за дерби и за навијаче црно-белих

Foto: Ata Images/ Ivica Veselinov

Prodaja ulaznica za 180. večiti derbi, koji je na programu u nedelju, 06.09.2026. u 19h na stadionu Rajko Mitić, za sektor namenjen navijačima Partizana (SAMO JUG), počinje u petak 04.09.2026. godine od 10 časova.


Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i to je jedini sektor koji navijači FK Partizana mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj.

Prodaja ulaznica ISKLjUČIVO na blagajnama stadiona FK Partizan a odvijaće se u petak i subotu u radnom vremenu od 10 do 17 časova, a na dan utakmice u nedelju 06.09.2026. od 12 časova do početka utakmice.

Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

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