OGLASIO SE FK PARTIZAN: Počela prodaja ulaznica za derbi i za navijače crno-belih
180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana na programu je u nedelju u 19 časova. FK Partizan je obavestio navijače da je počela prodaja ulaznica i za "grobare".
Prodaja ulaznica za 180. večiti derbi, koji je na programu u nedelju, 06.09.2026. u 19h na stadionu Rajko Mitić, za sektor namenjen navijačima Partizana (SAMO JUG), počinje u petak 04.09.2026. godine od 10 časova.
Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i to je jedini sektor koji navijači FK Partizana mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj.
Prodaja ulaznica ISKLjUČIVO na blagajnama stadiona FK Partizan a odvijaće se u petak i subotu u radnom vremenu od 10 do 17 časova, a na dan utakmice u nedelju 06.09.2026. od 12 časova do početka utakmice.
Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.
Preporučujemo
PRVI KIKS MURINjA NAKON POVRATKA U REAL: Betis slavio, Mbape tragičar
04. 09. 2026. u 23:14
Alkaraz rutinski do osmine finala US Opena
04. 09. 2026. u 23:05
Gotovo je: Nekadašnji kapiten Zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere!
04. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Svet priča o Kineskinji od 226cm! Džang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)
DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.
04. 09. 2026. u 18:39
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)