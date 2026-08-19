Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

19. 08. 2026. u 09:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Natasa Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sreda

21.00 Seltik - LASK D 2+ (1.68)

21.00 NEC - Bode glimt GG&|1+ (1.62)
21.00 Slovan Bratislava - Celje |1-3&||1-3 (1.92)

Ukupna kvota: 5.23

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Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

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