EVROPSKA ATLETIKA PODELILA 500.000 EVRA! Evo koliko je pripalo Adriani Vilagoš za osvojenu bronzu na EP!
Sramna odluka krovne kuće "kraljice sportova".
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Ona je u disciplini bacanje koplja stigla do trećeg mesta i nastavila žetvu medalja kada je reč o šampionatima Starog kontinenta, posle dva uzastopna srebra.
Ipak, ono što je smejurija jeste odluka Evropske atletike da podeli novčani iznos od 500.000 evropskih novčanica najuspešnijima, ali da Srpkinji ne pripadne ni evro!
Mnogi su se pitali zbog čega? Ali, razlog je veoma bizaran razlog rangiranja Evropske atletike, koja ne deli novčane nagrade po osvojenim medaljama, nego bira deset najuspešnijih takmičara i takmičarki, koji dobijaju po 50.000 evra na osnovu preformansa.
Određene discipline nose veći broj poena za rangiranje, a naravno i sam učinak i rezultat utiču na to da se plasman dodatno popravi. Zbog toga, naša Angelina Topić nije imala šanse u ženskoj konkurenciji, jer je nagrađena Anđelika Moser za skakačke discipline. Nemica je ostvarila rezultat 4,80 u skoku sa motkom. U sprintovima je najbolja bila Henrijet Džeger u trci na 400 metara. Kod trka na srednje i duge staze nagradu je dobila Odri Vero za pobedu na 800 metara.
U bacačkim disciplinama je nagradu osvojila Džesika Šilder za bacanje kugle, a Sofija Fiorini je bila najbolja u kombinovanim disciplinama, za trijumf na maratonu.
Međutim, Adriani Vilagoš je pripala nagrada Republike Srbije od 10.000 evra za osvojenu bronzu i sportske rezultate.
Kada je reč o muškarcima, nagrade od po 50.000 evra pripale su Armandu Duplantisu (skok sa motkom), Karstenu Varholmu (400m prepone), Andreasu Almgrenu (10.000m), Kristijanu Čehu (bacanje diska) i Masimu Stanu (maraton).
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