UŽASNA VEST ZA REPREZENTACIJU SRBIJE! I to pred meč protiv Francuske!
Povratak u nacionalni tim posle dve godine.
Francuski košarkaš Evan Furnije vratio se u reprezentaciju nakon dvogodišnjeg odsustva.
Bek Olimpijakosa nije igrao za nacionalni tim još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.
Najveća zvezda pirejskih crveno-belih pojavio se na treninzima "trikolora" uoči predstojećih utakmica.
Francuzi će u četvrtak od 20.00 gostovati Srbiji u Beogradu, dok je revanš prijateljske utakmice zakazan za nedelju.
Potom ih čekaju dueli u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Slovenije (27.8) i Švedske tri dana kasnije (30.8).
"Dugo se nismo videli", objavio je Furnije na društvenim mrežama uz njegov dres sa brojem 10.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Preporučujemo
GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!
17. 08. 2026. u 16:59
CEO REGION JE ZATEČEN! Adriana sa srpskom zastavom prišla Hrvatici, a onda je usledilo iznenađenje
17. 08. 2026. u 06:02 >> 06:39
TRESE SE MARAKANA! Evo šta je Alberto Rijera uradio pred prvi trening u Zvezdi
17. 08. 2026. u 06:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)