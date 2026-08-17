Košarka

UŽASNA VEST ZA REPREZENTACIJU SRBIJE! I to pred meč protiv Francuske!

Новости онлине/С.С.

17. 08. 2026. u 19:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Povratak u nacionalni tim posle dve godine.

УЖАСНА ВЕСТ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ! И то пред меч против Француске!

MAXIME GRUSS / AFP / Profimedia

Francuski košarkaš Evan Furnije vratio se u reprezentaciju nakon dvogodišnjeg odsustva.

Bek Olimpijakosa nije igrao za nacionalni tim još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Najveća zvezda pirejskih crveno-belih pojavio se na treninzima "trikolora" uoči predstojećih utakmica.

Francuzi će u četvrtak od 20.00 gostovati Srbiji u Beogradu, dok je revanš prijateljske utakmice zakazan za nedelju.

Potom ih čekaju dueli u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Slovenije (27.8) i Švedske tri dana kasnije (30.8).

"Dugo se nismo videli", objavio je Furnije na društvenim mrežama uz njegov dres sa brojem 10.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!
Panorama

0 0

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!

LASTA „najgorih srpskih jela“ koju objavljuje gastronomski vodič TasteAtlas ponovo je izazvala raspravu, posebno zato što su se među slabije ocenjenim specijalitetima našla jela bez kojih mnogi u Srbiji teško mogu da zamisle domaću trpezu. Ipak, važno je naglasiti da je lista u međuvremenu ažurirana: umesto ranijih 15, TasteAltlas trenutno rangira čak 26 srpskih jela, a poredak se formira na osnovu ocena korisnika.

17. 08. 2026. u 14:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica