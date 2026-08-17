UŽASNA VEST ZA REPREZENTACIJU SRBIJE! I to pred meč protiv Francuske!

Povratak u nacionalni tim posle dve godine.

MAXIME GRUSS / AFP / Profimedia

Francuski košarkaš Evan Furnije vratio se u reprezentaciju nakon dvogodišnjeg odsustva.

Bek Olimpijakosa nije igrao za nacionalni tim još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Najveća zvezda pirejskih crveno-belih pojavio se na treninzima "trikolora" uoči predstojećih utakmica.

Francuzi će u četvrtak od 20.00 gostovati Srbiji u Beogradu, dok je revanš prijateljske utakmice zakazan za nedelju.

Potom ih čekaju dueli u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Slovenije (27.8) i Švedske tri dana kasnije (30.8).

"Dugo se nismo videli", objavio je Furnije na društvenim mrežama uz njegov dres sa brojem 10.

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