ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O IZGRADNJI GASNE ELEKTRANE KOD NIŠA: Intenziviran rad na projektu, novi kapacitet važan za celu Srbiju
MINISTAR rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima „Elektromreže Srbije“, „Elektroprivrede Srbije“, „Srbijagasa“ i Grada Niša o daljim koracima u realizaciji projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša.
„U prethodnom periodu intenziviran je rad na projektu, formirali smo upravljački odbor, tim za upravljanje projektom i pet tehničkih timova za svaku oblast rada i pokrenuli koordinaciju svih učesnika u projektu. U toku je usaglašavanje Prethodne studije opravdanosti sa SOKAR-om, koja očekujemo da bude uskoro i finalizovana, nakon usaglašavanja s azerbejdžanskom stranom. Najvažniji zadatak u ovom trenutku je finalizacija ugovora između akcionara između EPS-a, Srbijagasa i SOKAR-a, koji će omogućiti osnivanje zajedničkog preduzeća, definisati komercijalne aspekte projekta i odgovornosti preduzeća nosilaca projekta“, navela je ona.
Na sastanku je razgovarano o narednim koracima u realizaciji projekta, izradi planova detaljne regulacije, investitorima za sve infrastrukturne objekte i priključenju nove elektrane na prenosnu mrežu.
Naglasila je da je gasna elektrana kod Niša projekat od strateške važnosti i da je cilj da novi kapacitet, snage 500 MW, koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju, bude završen do 2030. godine. “To će ujedno biti prvi zajednički projekat EPS-a, Srbijagasa i azerbejdžanskog SOKARA, a za Srbiju će značiti dodatnu energetsku sigurnost za snabdevanje građana, a posebno za razvoj industrije na jugu Srbije“, rekla je Dubravka Đedović Handanović.
Na sastanku su, pored ostalih, učestvovali generalna direktorka EMS-a Jelena Matejić, generalni direktor EPS-a Dušan Živković, generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.
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