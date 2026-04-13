GOTOVO JE! Slavni NBA trener dobio otkaz
Kako prenose američki mediji, Milvoki Baksi kreću u rekonstrukciju na svim poljima, pa je tako i posle tri godine na klupi Dok Rivers dobio otkaz.
Rivers iza sebe ostavlja učinak od 97 pobeda i 103 poraza, uz dva ispadanja u prvoj rundi plej-ofa i propušten plasman u doigravanje u sezoni 2025/26.
Klub će mu, prema navodima izvora, isplatiti ugovor za narednu sezonu, dok su u toku razgovori o mogućem ostanku u organizaciji u savetničkoj ulozi.
Baksi su ove sezone prekinuli niz od devet uzastopnih plasmana u plej-of, a poslednji put su plej-of seriju dobili 2022. godine.
