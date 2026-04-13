TUNA SALATA SA AVOKADOM: Brz i zdrav obrok
Ako vam treba lagan, hranljiv i ukusan obrok koji je gotov za samo 10 minuta – ova salata je pravi izbor. Savršena je za sve koji vode računa o ishrani jer je bogata proteinima i zdravim mastima, a priprema se bez kuvanja.
Sastojci:
- 100 gr zelene salate
- 1 tunjevina
- 1 avokado
- 1 paradajz
- 1/2 crnog luka
- malo maslinovog ulja
- sok od 1/2 limuna
- himalajska so, biber, beli luk u granulama
- peršun
Priprema
Povrće operite, oljuštite i iseckajte, pa stavite u veću činiju. Dodajte tunjevinu, limunov sok, maslinovo ulje i začine. Sve dobro izmešajte dok se ukusi ne sjedine.
Uživajte!
Preporučujemo
RUZMARIN KROMPIR IZ RERNE: Krompir sa mediteranskim šmekom
05. 04. 2026. u 12:00
JAGNjEĆI KOTLETI SA KROMPIROM: Pravi gurmanski doživljaj
03. 04. 2026. u 23:00 >> 21:58
SOČNA PILETINA SA SPANAĆEM I PEČURKAMA: Osvaja na prvi zalogaj
03. 04. 2026. u 21:30
POSNA PITA SA JABUKAMA I PLAZMOM: Miris detinjstva na vašem stolu
11. 04. 2026. u 09:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
