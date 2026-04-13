Salate i čorbe

TUNA SALATA SA AVOKADOM: Brz i zdrav obrok

Milena Tomasevic

13. 04. 2026. u 10:00

Ako vam treba lagan, hranljiv i ukusan obrok koji je gotov za samo 10 minuta – ova salata je pravi izbor. Savršena je za sve koji vode računa o ishrani jer je bogata proteinima i zdravim mastima, a priprema se bez kuvanja.

ТУНА САЛАТА СА АВОКАДОМ: Брз и здрав оброк

Sastojci:

  • 100 gr zelene salate
  • 1 tunjevina 
  • 1 avokado
  • 1 paradajz
  • 1/2 crnog luka
  • malo maslinovog ulja
  • sok od 1/2 limuna
  • himalajska so, biber, beli luk u granulama
  • peršun

Priprema

Povrće operite, oljuštite i iseckajte, pa stavite u veću činiju. Dodajte tunjevinu, limunov sok, maslinovo ulje i začine. Sve dobro izmešajte dok se ukusi ne sjedine.

Uživajte!

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

