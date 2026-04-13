Region

UŽAS U ZAGREBU: Mladić iz BiH ubijen sa dva hica?

В.Н.

13. 04. 2026. u 10:03

JEDAN muškarac sinoć je pronađen mrtav u stanu na Šestinskom trgu u Zagrebu, a policija je ubrzo potvrdila da je reč o nasilnoj smrti.

УЖАС У ЗАГРЕБУ: Младић из БиХ убијен са два хица?

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Kako je ranije izvestila zagrebačka policija, telo muškarca pronađeno je oko 23 časa u nedelju uveče, preneo je Večernji list.

U službenom saopštenju navodi se da je pod nadzorom policije osoba koja se dovodi u vezu s ubistvom. Tačne okolnosti, vreme i motiv zločina biće poznati nakon završetka uviđaja i kriminalističkog istraživanja.

Posle završetka tog postupka, telo preminulog biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, koja će pružiti dodatne odgovore o uzroku smrti. Prema informacijama portala 24sata.hr, policija sumnja da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, iako identitet još nije službeno potvrđen.

Kako navode, mladić je ubijen s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. Na mestu zločina u toku je uviđaj, a objekt osigurava pripadnik interventne policije.

Okolnosti koje su dovele do ovog zločina zasad nisu poznate, dok se više informacija očekuje po završetku kriminalističkog istraživanja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Društvo

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
