UŽAS U ZAGREBU: Mladić iz BiH ubijen sa dva hica?
JEDAN muškarac sinoć je pronađen mrtav u stanu na Šestinskom trgu u Zagrebu, a policija je ubrzo potvrdila da je reč o nasilnoj smrti.
Kako je ranije izvestila zagrebačka policija, telo muškarca pronađeno je oko 23 časa u nedelju uveče, preneo je Večernji list.
U službenom saopštenju navodi se da je pod nadzorom policije osoba koja se dovodi u vezu s ubistvom. Tačne okolnosti, vreme i motiv zločina biće poznati nakon završetka uviđaja i kriminalističkog istraživanja.
Posle završetka tog postupka, telo preminulog biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, koja će pružiti dodatne odgovore o uzroku smrti. Prema informacijama portala 24sata.hr, policija sumnja da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, iako identitet još nije službeno potvrđen.
Kako navode, mladić je ubijen s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. Na mestu zločina u toku je uviđaj, a objekt osigurava pripadnik interventne policije.
Okolnosti koje su dovele do ovog zločina zasad nisu poznate, dok se više informacija očekuje po završetku kriminalističkog istraživanja.
