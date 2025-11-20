NIČE NOVA FUDBALSKA LEPOTICA: Železničar iz Pančeva ima velike planove (FOTO)

Fudbal

NIČE NOVA FUDBALSKA LEPOTICA: Železničar iz Pančeva ima velike planove

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 11. 2025. u 19:11

U poslednjoj nedelji novembra, Grad Pančevo i FK Železničar započinju novu fazu radova na modernizaciji stadiona.

НИЧЕ НОВА ФУДБАЛСКА ЛЕПОТИЦА: Железничар из Панчева има велике планове (ФОТО)

FOTO: Železničar Pančevo

Na SRC „Mladost“ počinje izgradnja južne tribine, namenjene gostujućim navijačima i predviđene sa stajaćim mestima. 

Tribina „Istok“ biće u potpunosti pokrivena, a u planu su i dodatna poboljšanja i inovacije koje će značajno unaprediti uslove za igrače, navijače i sve posetioce.

Foto: Železničar Pančevo

Nakon završetka radova, kapacitet stadiona iznosiće oko 3.000 sedećih mesta, čime Železničar dobija savremen sportski objekat u skladu sa standardima Super lige Srbije.

