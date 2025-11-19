Sloven Ruma i FK Crvena zvezda igraju meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a prenos najvažnijih zbivanja možete da pratite uživo uz portal "Novosti".

Uživo, prvo poluvreme: Sloven Ruma - Crvena zvezda 0:1

Činjenica da je Vladan Milojević odredio da meč počne ekipa u sastavu Mateus, Tebo Učena, Rodrigao, Veljković, Tiknizajn, Stanković, Handel, Ivanić, Radonjić, Katai, Duarte - dovoljno je nagovestila sa kojim ambicijama je strateg crveno-belih ušao u ovaj susret.

Međutim, u 2. minutu Dragan Perošević se iznenadno našao u kolosalnoj šansi da donese prenost Slovanu, i to nakon što je Arsović centirirao pored sporijeg Rodrigaa, a kada je lopta vraćena u sredinu, pomenuti fudbaler domaćih je sa ruba peterca promašio metu.

Kada se četiri minuta kasnije Katai probio po levoj strani, pa vratio loptu Nikoli Stankoviću, koji je, sa pozicije veziste (umesto dosadašnje - a igrao je uglavnom desnog beka), šutirao i za malo bio neprecizan, činilo se da su "stvari došle na svoje mesto".

Međutim, čitavih 13 minuta prošlo je do naredne opasnosti po mrežu domaćih, a tada je reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić odigrao "dupli pas" na desnoj strani kaznenog prostora rivala, pa levicom uputio udarac - koban po Sloven, jer je lopta na svom putu ka mreži nekog zakačila i odsela u njoj: 0:1.

Uoči meča

Ovaj susret je - istorijski. Jer, u pitanju je prvi zvaničan meč Crvene zvezde i Slovena. Kroz istoriju je Zvezda sa timom iz Rume pet puta odmerila snage u prijateljskim susretima, ali dosad nije bilo viđeno da ovi takmaci igraju meč koji se za nešto "računa". A ulog je - plasman u osminu finala.

Forma ekipa

Fudbaleri Crvene zvezde su u prethodna dva meča ostvarili isto toliko trijumfa. Šestog novembra su na stadionu "Rajko Mitić", bili bolji od francuskog Lila u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope rezultatom 1:0. Nakon toga je Zvezda u 15. kolu Superlige Srbije savladala subotički Spartak na gostovanju na severu Srbije rezultatom 2:3.

Sloven iz Rume sedmoplasirani je tim Srpske lige Vojvodine. Posle 14 odigranih kola ima bilans od pet pobeda, četiri remija i pet poraza, odnosno 19 bodova, uz gol razliku 23:20.

Sudije meča

Glavni arbitar je Andrija Stojanović, a pomoćnici su mu Petar Radić i Marko Živković. Četvrti sudija je Uroš Ržić.

