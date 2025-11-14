"NE TREBA MI PLATA U ZVEZDI" Luka Jović podigao atmosferu do ključanja!
Reprezentativac Srbije Luka Jović govorio je o Crvenoj zvezdi, klubu u kome je ponika.
Bio je slobodan aktuelni igrač AEK-a da odabere novu sredinu, spominjao se povratak u Beograd, ipak, odabrao je Atinu.
- Bilo je možda prekasno, a i da je bilo ranije, ja u ovom trenutku ne vidim sebe u Crvenoj zvezdi. Ne zbog Zvezde, svi znaju koliko je volim. Zvezda me je napravila ovakvim kakav sam. Ja sam bio u Zvezdi deset godina i ako nekad odlučim da se vratim, ako procenim da je trenutak, meni ugovor neće biti potreban. Plata ništa, ne treba mi - otkrio je nekadašnji fudbaler madridskog Reala i Milana u razgovoru za "Mocart sport".
Iz Crvene zvezde Jović je prešao u Benfiku 2016. godine u transferu vrednom dva miliona evra, potom je nastupao za Ajntraht gde je imao sezonu karijere, pa Real Madrid, a onda je usledio pad.
Misija u prestonici Španije bila je neuspešna, pa je preko Fiorentine i Milana stigao u helensku prestonicu, gde sarađuje sa sunarodnicima Markom Nikolićem, Markom Grujićem i Mijatom Gaćinovićem.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu
14. 11. 2025. u 09:33
GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila pitanje trenera
14. 11. 2025. u 08:35
PITA SE I LAŽNA DRŽAVA KOSOVO! Srbija može na Mundijal samo uz ovaj ludi scenario
14. 11. 2025. u 07:41
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)