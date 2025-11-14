"NE TREBA MI PLATA U ZVEZDI" Luka Jović podigao atmosferu do ključanja!

Reprezentativac Srbije Luka Jović govorio je o Crvenoj zvezdi, klubu u kome je ponika.

FOTO: N. Paraušić

Bio je slobodan aktuelni igrač AEK-a da odabere novu sredinu, spominjao se povratak u Beograd, ipak, odabrao je Atinu.

- Bilo je možda prekasno, a i da je bilo ranije, ja u ovom trenutku ne vidim sebe u Crvenoj zvezdi. Ne zbog Zvezde, svi znaju koliko je volim. Zvezda me je napravila ovakvim kakav sam. Ja sam bio u Zvezdi deset godina i ako nekad odlučim da se vratim, ako procenim da je trenutak, meni ugovor neće biti potreban. Plata ništa, ne treba mi - otkrio je nekadašnji fudbaler madridskog Reala i Milana u razgovoru za "Mocart sport".

Iz Crvene zvezde Jović je prešao u Benfiku 2016. godine u transferu vrednom dva miliona evra, potom je nastupao za Ajntraht gde je imao sezonu karijere, pa Real Madrid, a onda je usledio pad.

Misija u prestonici Španije bila je neuspešna, pa je preko Fiorentine i Milana stigao u helensku prestonicu, gde sarađuje sa sunarodnicima Markom Nikolićem, Markom Grujićem i Mijatom Gaćinovićem.

