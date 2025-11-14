SADA JE SVE JASNO! Evo kakav je ugovor FSS ponudio Veljku Paunoviću
JOŠ uvek nije sigurno da će Veljko Paunović ostati na klupi Srbije.
Naime, prema prvobitnom dogovoru, Veljko Paunović će biti selektor Srbije do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Posle meča sa Letonijom biće poznato da li Paunović nastavlja misiju ili će "orlovi" dobiti novog šefa stručnog štaba.
Prema saznanjima Sport kluba, FSS će Paunoviću ponuditi ugovor do 2030. godine.
Isti izvor navodi da će generalni sekretar Branko Radujko i Paunović nastaviti pregovore po završetku kvalifikacionog ciklusa, a cela priča bi uskoro mogla da bude ozvaničena.
Novi selektor Srbije će imati mnogo šira sportka ovlašćenja, pa će tako biti zadužen i za nadzor nad mladom reprezentacijom, što bi trebalo da dovede boljitka u redovima "orlova" u budućem periodu.
14. 11. 2025. u 12:45
