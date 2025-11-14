Fudbal

SADA JE SVE JASNO! Evo kakav je ugovor FSS ponudio Veljku Paunoviću

Новости онлине

14. 11. 2025. u 14:15

JOŠ uvek nije sigurno da će Veljko Paunović ostati na klupi Srbije.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Ево какав је уговор ФСС понудио Вељку Пауновићу

Foto: FSS

Naime, prema prvobitnom dogovoru, Veljko Paunović će biti selektor Srbije do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Posle meča sa Letonijom biće poznato da li Paunović nastavlja misiju ili će "orlovi" dobiti novog šefa stručnog štaba.

Prema saznanjima Sport kluba, FSS će Paunoviću ponuditi ugovor do 2030. godine.

Isti izvor navodi da će generalni sekretar Branko Radujko i Paunović nastaviti pregovore po završetku kvalifikacionog ciklusa, a cela priča bi uskoro mogla da bude ozvaničena.

Novi selektor Srbije će imati mnogo šira sportka ovlašćenja, pa će tako biti zadužen i za nadzor nad mladom reprezentacijom, što bi trebalo da dovede boljitka u redovima "orlova" u budućem periodu.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 49

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"