OVO SE DESILO PRVI PUT: Kristijanu Ronaldu se ovo nikad do sad nije dogodilo (VIDEO)

Časlav Vuković

14. 11. 2025. u 13:38

KRISTIJANO Ronaldo gotovo uvek piše fudbalsku istoriju. Uradio je to, ali ovoga puta na negativan način.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Morrison

Jedan od najboljih igrača svih vremena je dobio prvi crveni karton u karijeri u dresu reprezentacije Portugala.

To se dogodilo nakon 226. utakmica i posle 22 godine koliko nastupa za nacionalnu selekciju.

Njemu je crveni karton pokazan tek nakon reakcije sudija iz VAR sobe. Ispostavilo se da je Ronaldo laktom u leđa u 59. minutu udario Dara O'Šea, defanzivca Ipsvič Tauna.

Ova neopreznost bivšeg fudbalera Real Madrida, mogla bi da ga košta nastupa na prvoj utakmici Svetskog prvenstva koje se odražava sledeće godine u Meksiku, Kanadi i SAD.

