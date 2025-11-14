OVO SE DESILO PRVI PUT: Kristijanu Ronaldu se ovo nikad do sad nije dogodilo (VIDEO)
KRISTIJANO Ronaldo gotovo uvek piše fudbalsku istoriju. Uradio je to, ali ovoga puta na negativan način.
Jedan od najboljih igrača svih vremena je dobio prvi crveni karton u karijeri u dresu reprezentacije Portugala.
To se dogodilo nakon 226. utakmica i posle 22 godine koliko nastupa za nacionalnu selekciju.
Njemu je crveni karton pokazan tek nakon reakcije sudija iz VAR sobe. Ispostavilo se da je Ronaldo laktom u leđa u 59. minutu udario Dara O'Šea, defanzivca Ipsvič Tauna.
Ova neopreznost bivšeg fudbalera Real Madrida, mogla bi da ga košta nastupa na prvoj utakmici Svetskog prvenstva koje se odražava sledeće godine u Meksiku, Kanadi i SAD.
